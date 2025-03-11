В Новороссийске стоимость проезда в маршрутках поднялась до 50 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах Новороссийска увеличилась с 40 до 50 руб. Об этом сообщила пресс-служба управления транспорта и дорожного хозяйства города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда на городском транспорте повысится с завтрашнего дня, 12 марта 2025 года. Сумма увеличится на 10 руб. и составит 50 руб. на маршрутах: №№ 5, 7А, 10, 11А, 13, 17, 27, 28.

Следующее подорожание стоимости проезда намечено на 15 марта 2025 года. Сумма проезда на маршрутах №№ 6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25, 32 также увеличится до 50 руб. С 16 марта стоимость проезда повысят на маршрутах №№ 2, 8А, 18, 21, 31, 34. Поездка по маршруту № 20 будет стоить 45 руб., уточнили в управлении.

Еще одна подорожание ждет новороссийских пассажиров 25 марта 2025 года. До 50 руб. увеличится стоимость поездки по маршруту № 1А.

Ранее стоимость проезда на общественном транспорте Новороссийска составляла 40 руб. В управлении транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на топливо и запчасти для автомобилей.

Алена Воробьева