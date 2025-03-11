Надзор свернул на «Пятое авеню»

Застройщик жилого комплекса «Пятое авеню» в Новороссийске — ООО «СЗ “Инстрой”» — обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края об ограничении деятельности на пять месяцев. Временно запретить привлекать средства дольщиков потребовал департамент по надзору в строительной сфере Кубани из-за задержки ответчиком передачи объектов долевого строительства более чем на три месяца. Юристы считают, что решение суда апелляционной инстанции не имеет практического смыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 марта 2025 года рассмотрение апелляционной жалобы ООО «СЗ “Инстрой”» на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который по заявлению краевого департамента по надзору в строительной сфере приостановил на пять месяцев (с момента вступления в законную силу решения суда) деятельность застройщика, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства ЖК «Пятое авеню». Жилой комплекс возводится в границах проспекта Ленина (район 5-й поликлиники), набережной имени адмирала Серебрякова и улицы Героев-десантников.

Всего в комплексе ЖК «Пятое авеню» 6 литеров и 11 подъездов. Общая площадь застройки — 981,7 кв. м. Разрешение на строительство выдано в 2019 году. На сайте компании сдача объекта запланирована на первый квартал 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Инстрой”» зарегистрировано в 2013 году в Новороссийске. Генеральным директором выступает Владимир Арнаутов. Бенефициар — Владимир Сурков. Уставный капитал компании — 45,3 млн руб. Выручка в 2024 году составила 426, 7 млн руб., чистая прибыль — 317 млн руб.

Как следует из материалов дела, СЗ «Инстрой» должен был завершить строительство нескольких объектов ЖК «Пятое авеню» 31 марта 2024 года и передать их собственникам в течение 60 дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно размещенной в ЕИСЖС проектной декларации, по объекту заключено 88 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму обязательств застройщика 804, 1 млн руб. Информация о выдаче «Инстрою» управлением архитектуры и градостроительства администрации Новороссийска разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта в департамент не поступала.

«Вышеуказанное свидетельствует о грубом нарушении со стороны СЗ “Инстрой” норм действующего законодательства, регулирующих отношения в области долевого строительства, ставящим под угрозу права и законные интересы участников долевого строительства, граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости»,— считает истец.

Юристы, опрошенные «Ъ-Новороссийск», отмечают, что решение кубанского арбитража не лишает СЗ «Инстрой» права осуществлять предпринимательскую деятельность и завершить начатое строительство жилого комплекса.

«Об этом прямо пишет суд, указывая, что приостановка деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, не ограничивает право общества в осуществлении иной хозяйственной деятельности, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности»,— поясняет партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Он добавил, что суд указал, что в случае если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Примененное судом ограничение — всего лишь предупреждение возможного ущерба среди дольщиков на случай, если СЗ «Инстрой» не сможет выполнить свои обязательства. Учитывая, что на день судебного акта СЗ «Инстрой» уже просрочил ввод объектов недвижимости в эксплуатацию, по мнению юриста, эта мера выглядит вполне разумно.

«СЗ “Инстрой” конечно, может оспорить введенное временное ограничение, но велика вероятность, что суд апелляционной инстанции рассмотрит жалобу уже после того, как пятимесячный срок истечет, а значит, возможная отмена судебного решения не будет иметь практического смысла»,— резюмировал господин Новиков.

«Ъ-Новороссийск» направил запрос истцу и ответчику, однако на момент публикации материала получить комментарий не удалось.

Алена Воробьева