Один человек погиб и шестеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью 27 боеприпасов и 128 беспилотников. В результате один человек погиб и шестеро пострадали. Разрушения получили 20 частных домовладений и 23 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселки Майский, Малиновка, села Красное, Красный Хутор, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Репное, Таврово, Толоконное, Черемошное и хутор Церковный атаковали с помощью четырех боеприпасов и 15 БПЛА, девять из которых сбили. Повреждены четыре частных дома и автомобиль.

В Борисовском по селам Богун-Городок, Покровка и Цаповка ударили с помощью десяти боеприпасов и двух дронов, один из которых сбили. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе город Валуйки, поселки Дальний, Уразово, села Борки, Долгое, Казинка, Новопетровка, Посохово, Сухарево, Шелаево и хутор Бабка обстреляли с помощью 20 БПЛА, восемь из которых уничтожили. Из-за удара дрона по автомобилю в селе Шелаево пострадали мужчина и женщина. Их доставили в Валуйскую ЦРБ, после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. В Валуйках повреждены четыре частных дома, два транспортных средства и надворная постройка, в поселке Уразово — частный дом, в селе Шелаево — автомобиль, в селе Борки — грузовой автомобиль, в селе Казинка — четыре легковушки и административное здание, на хуторе Бабка — два частных дома и надворная постройка.

В Волоконовском районе поселок Красный Пахарь, села Борисовка и Коновалово подверглись атакам пяти беспилотников. Разрушения получили два частных дома, три автомобиля, сельхозпредприятие, надворная постройка, газовая труба и линия электропередачи.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Глотово, Головчино, Доброе, Пороз и Сподарюшино ударили с помощью трех боеприпасов и десяти БПЛА. За день пострадали три частных дома и пять автомобилей. Ночью в Глотове из-за сброса взрывного устройства с дрона были повреждены частное домовладение и надворные постройки.

Над Губкинским городским округом система ПВО сбила 13 беспилотников. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, Степное, села Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Теребрено обстреляли с помощью трех боеприпасов и 26 дронов, пять из которых ликвидировали. В районе поселка Степное от удара беспилотника по автомобилю пострадал боец самообороны. Еще один мирный житель был ранен при атаке БПЛА на машину в райцентре Красная Яруга. Они получили медицинскую помощь, отправлены на амбулаторное лечение. За сутки в муниципалитете получили разрушения пять автомобилей, соцобъект, инфраструктурный объект связи, линия электропередач. Последнее привело к отключению света в 36 населенных пунктах Краснояружского района, а также — в селе Илек-Кошары и на хуторе Семейный Ракитянского района.

Над Прохоровским районом система ПВО уничтожила восемь беспилотников. Пострадавших и повреждений нет.

В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мирный житель. Он проходит лечение в областной клинической больнице в Курске. Его состояние оценивается как тяжелое.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутор Мухин атаковали с помощью пяти боеприпасов и 24 БПЛА, 20 из которых ликвидировали. В Шебекине в результате сброса взрывного устройства с дрона погиб мирный житель. Повреждены три частных дома, КамАЗ и склад. Сегодня ночью в селе Муром в результате удара беспилотника была ранена мирная жительница. Она получила минно-взрывную травму, находится в горбольнице №2 в облцентре.

В Яковлевском округе поселки Томаровка и Яковлево атаковали двумя БПЛА. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью 60 боеприпасов и 71 беспилотника. Пострадал один человек, разрушения установили в шести частных домовладениях и 12 автомобилях.

Алина Морозова