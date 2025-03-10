В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен боец самообороны

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в районе поселка Степное Краснояружского района Белгородской области ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойца с осколочным ранением ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медпомощи его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Также украинский дрон атаковал соцобъект в поселке Красная Яруга, повредив кровлю и остекление. Село Борисовка Волоконовского района атаковали три дрона: один выбил окна и перебил газовую трубу в частном доме и повредил легковушку, второй — посек фасад жилого дома и автомобиль, третий — повредил еще одну машину и линию электропередачи.

Еще один беспилотник повредил легковой автомобиль в районе села Толоконное Белгородского района.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью 60 боеприпасов и 71 беспилотника. Пострадал один человек, зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов