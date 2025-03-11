Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 марта

14:18. Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Курск». Об этом сообщили в Минобороны.

14:10. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

14:03. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

13:53. Сейчас в Курской областной больнице размещены девять граждан, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов приграничья. Четыре человека находятся в реанимации, среди них двое подростков, которые были прооперированы. Их готовят к отправке на реабилитацию в Москву. Одна женщина в реанимации с нетерпением ждет перевода в палату. Еще одну пострадавшую перевели из операционной. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

13:50. Опасность атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

13:12. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

13:08. В общий состав потерь украинских формирований в Курской области вошли до 66 550 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

13:02. Пострадавшего при ночной атаке БПЛА в Липецкой области жителя Владимира готовят к операции. Ему удалят осколок, который застрял рядом с ключицей. Операцию проведут врачи Липецкой областной больницы. Пациент в сознании, его состояние врачи называют стабильным. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:20. За сутки Украина потеряла на курском направлении свыше 270 солдат, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны.

12:12. Следователи СК России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области. По сообщениям органов исполнительной власти, в регионе вследствие ударов дронов ВСУ погиб житель города Шебекино и пострадал житель Ракитянского района. Еще один человек в результате атаки БПЛА ранен в поселке Красная Яруга.

11:41. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

11:22. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью 27 боеприпасов и 128 беспилотников. В результате один человек погиб и шестеро пострадали. Разрушения получили 20 частных домовладений и 23 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:19. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:50. В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Он также рассказал, что в результате ночного удара дронов последствий не установлено.

10:24. После ночной атаки БПЛА представители Курской атомной станции сообщили, что она работает в штатном режиме: «Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений».

10:11. Орел доставил гуманитарный груз орловским танкистам на херсонское направление. В состав груза вошли пиломатериалы для строительства блиндажей и укрепления окопных сооружений, бензопилы, аккумуляторные батареи «АКБ», сетка-рабица, приборы ночного видения, тепловизор и другое. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

09:48. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ночной атаке БПЛА никто не пострадал, повреждений нет.

09:45. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночью под удар беспилотников попали пять муниципалитетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

09:39. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что при ночной атаке БПЛА никто не погиб и не пострадал. Из-за падения обломков аппаратов повреждены восемь частных домовладений в Курске. Также разрушения получили четыре автомобиля.

09:26. Сегодня ночью во время массированной атаки со стороны Украины беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Становлянском округе Липецкой области. В результате был ранен житель Владимира. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

09:14. Ночью над Россией уничтожили 337 беспилотников, в том числе 126 над Курской областью, 25 — над Белгородской, по восемь — над Липецкой и Орловской, шесть — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

08:39. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была объявлена в 20:58 10 марта.

08:38. В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА, объявленную в 20:57 10 марта. Это следует из данных РСЧС.

06:07. Отбой угрозы удара дронов в Липецке и Липецком округе — губернатор Игорь Артамонов.

03:29. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

03:25. Ракетная опасность в Курской области — МЧС.

02:35. Угроза удара дронов объявлена в Липецке и Липецком округе, сообщил глава региона.

01:49. Воздушная опасность введена в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.