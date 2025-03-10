Один человек пострадал при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область с помощью 60 боеприпасов и 71 беспилотника. Пострадал один человек, разрушения установили в шести частных домовладениях и 12 автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Дубовое, села Красный Хутор, Нечаевка, Отрадное, Репное, Устинка и Щетиновка атаковали 21 снарядом и четырьмя БПЛА, три из которых сбили. В селе Нечаевка повреждена кровля частного дома.

Над Борисовским районом подавили два FPV-дрона. Последствий не обнаружено.

В Валуйском округе поселок Дальний, села Аркатово, Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Солоти и хутор Жердевка попали под удар 19 беспилотников, девять из которых ликвидировали. В Дальнем пострадали производственное помещение и сгорел легковой автомобиль в фермерском хозяйстве. В селе Борки в частном домовладении загорелась сухая трава — еще потушила добровольная пожарная дружина.

В Волоконовском районе села Грушевка и Коновалово атаковали двумя дронами. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино ударили с помощью 15 боеприпасов и шести БПЛА. В Головчине из-за атаки дрона по коммерческому объекту были повреждены оборудование и легковушка. Сегодня ночью в результате сброса взрывных устройств с беспилотника в селе Новостроевка-Первая сгорел один легковой автомобиль и пострадали еще два, а также частично разрушены два частных домовладения, нарушены линии электро- и газоснабжения. Жители населенного пункта временно остаются без света.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Поповка и Теребрено обстреляли 22 снарядами и восемью беспилотниками, четыре из которых уничтожили. Обошлось без последствий.

На Ракитянским и Чернянским районом сбили по беспилотнику. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Сурково, хутора Желобок и Балки атаковали с помощью двух боеприпасов и 28 дронов, 20 из которых ликвидировали. В Шебекине из-за сдетонировавшей рядом мины «Колокольчик» пострадал мирный житель. Он находится в горбольнице №2 в облцентре. За день в муниципалитете получили разрушения два частных домовладения и семь автомобилей. На хуторе Балки сгорел частный дом.

Сутками ранее ВСУ ударили по 12 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 131 БПЛА. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений в жилом секторе.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова