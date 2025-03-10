Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, бригада скорой помощи доставляет их в Валуйскую центральную райбольницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Транспортное средство повреждено.

Также под удары ВСУ с помощью беспилотников попали два населенных пункта двух муниципалитетов Белгородской области. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В поселке Уразово Валуйского округа БПЛА атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и стена. В Шебекинском округе в селе Белянка из-за удара FPV-дрона по сельхозпредприятию получили разрушения складское помещение и КамАЗ.

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Алина Морозова