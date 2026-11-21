В МИД РФ сообщили о новых договоренностях с Грузией по расширению торговли
Москва и Тбилиси согласовали новые меры для расширения двусторонней торговли, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом он сообщил по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Георгием Зурабашвили, которые состоялись в Минске.
Москва приняла меры для увеличения поставок сельскохозяйственной и винодельческой продукции из Грузии, о чем российская сторона рассказала на этой встрече. По просьбе Тбилиси было одобрено выделение дополнительных разрешений на автоперевозки, рассказал дипломат ТАСС.
Участники переговоров отметили стабильный рост объемов торговли и турпотока и назвали эти направления драйвером развития связей между двумя странами, отметил представить МИД. По словам господина Галузина, в Москве хорошо оценили итоги прошедшей встречи.