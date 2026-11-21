Москва и Тбилиси согласовали новые меры для расширения двусторонней торговли, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом он сообщил по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Георгием Зурабашвили, которые состоялись в Минске.