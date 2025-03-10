Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Третий за день мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области — в селе Бобрава Ракитянского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него ранения грудной клетки, рук и ног, закрытую черепно-мозговую травму. Для дальнейшего лечения пациента переведут в областную клиническую больницу.

Под удар ВСУ попали еще два белгородских муниципалитета. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Борки из-за атаки БПЛА была повреждена кабина грузовика. В селе Казинка того же муниципалитета дрон взорвался у административного здания предприятия — у его посечен фасад. Также на стоянке пострадали две легковушки.

В Краснояружском районе в районе поселка Степное FPV-дрон ударил по припаркованному легковому автомобилю. Машина получила «значительные повреждения».

Утром стало известно о двух пострадавших в результате атаки беспилотника на автомобиль в Валуйском округе, днем — об одном погибшем из-за сброса взрывного устройства в Шебекине.

Алина Морозова