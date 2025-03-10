Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в райцентре Красная Яруга Белгородской области. В результате мирный житель получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего отправили в горбольницу №2 в облцентре. Автомобиль сгорел.

Это пятый мирный житель, получивший ранения при ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. Еще один человек погиб в результате атаки БПЛА в Шебекине.

Алина Морозова