Лотерея без элемента случайности
Теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале итогового турнира АТР
В Турине на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн определились участники финала. Среди них не оказалось Даниила Медведева, проигравшего в двух партиях первой ракетке мира Александру Звереву из Германии. В решающем матче соперником немецкого теннисиста, который одержал победу над россиянином во многом благодаря отличной игре на тай-брейке в первом сете, будет испанец Карлос Алькарас. Он в трех партиях сломил сопротивление американца Бена Шелтона.
Дискуссии о том, чем может завершиться 23-я в общей сложности, но первая в нынешнем сезоне встреча Даниила Медведева с Александром Зверевым, в основном сводились к обсуждению качества подачи. И хотя немецкий теннисист на нынешнем турнире еще не позволил своим соперникам сделать ни единого брейка, нельзя было сказать, что в стабильности исполнения ключевого теннисного элемента россиянин ему сильно уступал. В успешных для Медведева матчах против Флавио Коболли и Фрэнсиса Тиафо его подача была крайне эффективной, ну а то, что ее трижды брал такой мастер, как Карлос Алькарас не выглядело большим сюрпризом. Более того, Медведев отменно подавал почти весь первый сет, и в шести геймах на приеме Зверев взял в два раза меньше очков — три против шести.
Но потом начался тай-брейк, который кто-то однажды называл теннисной лотереей. И настал момент вспомнить, что в умении тащить в ней счастливый билет лидер мирового рейтинга имеет над россиянином просто подавляющее преимущество. Из 59 тай-брейков, сыгранных в нынешнем сезоне, Зверев оставил за собой 40. Эта великолепная статистика лишний раз подтверждала закономерность пребывания его на первом месте. Ничего подобного в этом году не удавалось ни одному игроку из мировой элиты. Достаточно сказать, что вторым по этому показателю идет американец Бен Шелтон, который выиграл 32 тай-брейка из 54. У Медведева же из 29 тай-брейков, проведенных за весь сезон, оказалось лишь 11 удачных. И когда при счете 6:6 Зверев стал брать одно очко за другим, стало ясно, что цифры в данном случае не обманывают.
Нельзя сказать, что, уступив тай-брейк всухую, Медведев сдался. Но его сопернику успех в первой партии явно добавил уверенности, и стоило россиянину в седьмом гейме подвиснуть на своей подаче, как последовало фиаско.
Решение Медведева выполнить на втором брейк-пойнте в седьмом вторую подачу со скоростью первой теоретически могло привести к спасению гейма, но в данном случае риск не оправдался. Зверев же в десятом гейме на своей подаче заметно нервничал и даже допустил две двойные ошибки, но в итоге все равно победил за 1 час 27 минут — 7:6 (7:0), 6:4.
Этим поражением Медведев завершил нынешний сезон, который был для него неровным, но в целом — весьма успешным. Сильнейший российский теннисист взял четыре титула и вернулся в пятерку сильнейших теннисистов мира, причем не только по набранным рейтинговым очкам, но и по игре. Между прочим, ранее в 30 лет подобного не удавалось ни одному из его соотечественников, включая Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Мотивация, и физические кондиции Медведева по-прежнему находятся на элитном уровне. В 2026 году он выиграл наибольшее количество матчей на харде в АТР — 43, а на всех покрытиях у него 54 победы, что является вторым показателем после Александра Зверева. У него перед финалом их стало 69.
Закрыть седьмой десяток и оформить третий престижнейший титул в этом году действующий чемпион Roland Garros и US Open попробует в финале против Карлоса Алькараса, который в январе победил на Australian Open, а в субботнем полуфинале за два часа сломил сопротивление Бена Шелтона — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). Счет личных встреч соперников — 7:6 в пользу испанца, но в обоих матчах против Зверева на итоговых турнирах, состоявшихся в три и два года назад, он терпел поражения.