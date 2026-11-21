Но потом начался тай-брейк, который кто-то однажды называл теннисной лотереей. И настал момент вспомнить, что в умении тащить в ней счастливый билет лидер мирового рейтинга имеет над россиянином просто подавляющее преимущество. Из 59 тай-брейков, сыгранных в нынешнем сезоне, Зверев оставил за собой 40. Эта великолепная статистика лишний раз подтверждала закономерность пребывания его на первом месте. Ничего подобного в этом году не удавалось ни одному игроку из мировой элиты. Достаточно сказать, что вторым по этому показателю идет американец Бен Шелтон, который выиграл 32 тай-брейка из 54. У Медведева же из 29 тай-брейков, проведенных за весь сезон, оказалось лишь 11 удачных. И когда при счете 6:6 Зверев стал брать одно очко за другим, стало ясно, что цифры в данном случае не обманывают.