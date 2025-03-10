Белгородец погиб при атаке БПЛА в Шебекине

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в городе Шебекино Белгородской области. В результате погиб мирный житель. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Утром стало известно, что еще один БПЛА атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Из-за этого пострадали два человека: у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Их отправили в Валуйскую центральную райбольницу.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью 60 боеприпасов и 71 беспилотника. Пострадал один человек, зафиксирован ряд разрушений.

Алина Морозова