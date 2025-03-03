«Анора» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии «Оскар». Статуэтку за «Лучший фильм» получила картина Шона Бейкера «Анора». Лента была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Анора» также получила премии за:

лучшую женскую роль (Майки Мэдисон),

лучшую режиссуру,

лучший оригинальный сценарий,

лучший монтаж.

Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награду получил Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль».

Фильм «Бруталист» получил три премии. В их числе лучшая мужская роль (Эдриен Броуди), лучшая операторская работа (Брэди Корбет) и лучший саундтрек (Дэниел Блумберг).

Лучшим международным фильмом стала лента бразильского режиссера Вальтера Саллеса «Я все еще здесь». «Оскар» за лучший документальный фильм получила лента палестино-израильского коллектива «Нет другой земли», за лучший анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса.

Подробнее о феномене «Аноры» — в материале W «О чем хрустит попкорн».