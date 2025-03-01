Претенденты на «Оскар-2025»
Фавориты церемонии и за что их выдвинули киноакадемики
За золотые статуэтки 2025 года в 23 категориях поборются 38 картин (включая документальные и анимационные). Некоторые из них, уже собрав «Пальмовые ветви», «Львов», «Глобусы» или награды профессиональных гильдий и критиков, могут рассчитывать и на финальную премию сезона. Коротко обо всех фильмах, отмеченных более чем в одной номинации,— в подборке «Ъ».
«Эмилия Перес»
- Режиссер: Жак Одьяр
- В ролях: Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Эдуардо Аладро
- Жанр: мюзикл, комедия, криминал / Франция, Мексика, Бельгия / 132 мин.
- В прокате: с 21 августа
13 номинаций: лучшие — фильм, фильм на иностранном языке, режиссер, женские роли, адаптированный сценарий, музыка, две песни, звук, оператор, грим и прически, монтаж
Кинокритик Юлия Шагельман: «Негативные реакции в соцсетях, преследовавшие "Эмилию Перес" на протяжении всего наградного сезона (на фильм обиделись испаноговорящие вообще и мексиканцы в частности, а также люди, считающие, что в нем неправильно показаны причины и последствия трансперехода), никак не повлияли на ее победную траекторию в реальной жизни.
Картина стала триумфатором церемонии вручения "Золотых глобусов", получив четыре награды, собрала 11 номинаций на премию BAFTA, уступив только "Конклаву", а также удостоилась внимания главных профессиональных гильдий американской киноиндустрии: актерской (SAG), режиссерской (DGA) и продюсерской (PGA). Лидерство среди претендентов на "Оскары" стало логичным продолжением и новым рекордом для неанглоязычного фильма».
Кинокритик Андрей Плахов: «В сущности, это подсказанная феминистской повесткой метафора отказа от насилия как атрибута "мужского мира"; в то же время фильм дает понять, что полностью изменить натуру и смыть грехи прошлого невозможно. Так или иначе, звероватый Манитас дель Монте после операции в израильской клинике превращается в грузную, но по-своему женственную Эмилию Перес: обоих играет трансгендерная испанская актриса Карла Гаскон, также известная в Мексике как ведущая кулинарного телешоу.
Столь же радикальные метаморфозы претерпевает жанр картины. Начинаясь как криминальная драма, она превращается то в мелодраму, то в комедию, одновременно в мюзикл и совсем уж неожиданно — в политическую "агитку": Эмилия Перес в новом обличье борется с похищениями людей, которым промышлял как раз Манитас дель Монте.
Яркие краски в стиле Педро Альмодовара, броские наряды от Сен-Лорана и остроумные песенно-танцевальные номера — вот арсенал этого зажигательного фильма. Все не совсем всерьез, но совершенно правильно создатели этой экстравагантной ленты завершили ее народным шествием мексиканцев против террора наркокартелей».
«Бруталист»
- Режиссер: Брейди Корбет
- В ролях: Эдриен Броуди, Гай Пирс, Фелисити Джонс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стейси Мартин
- Жанр: драма / США, Великобритания, Канада / 214 мин.
- В прокате: с 1 сентября
10 номинаций: лучшие — фильм, фильм на иностранном языке, мужские роли, женская роль второго плана, оригинальный сценарий, музыка, художник-постановщик, оператор, монтаж
Кинокритик Павел Пугачев: «Биография вымышленного венгерского архитектора еврейского происхождения Ласло Тота (Эдриен Броуди), пережившего Холокост, эмигрировавшего в Штаты со своей женой (Фелисити Джонс) и после полного разочарования в американской мечте встретившего там загадочного клиента (Гай Пирс), который предложил ему некий дьявольски соблазнительный контракт.
Предыдущие два полных метра Корбета — "Детство лидера" (2015) и "Вокс люкс" (2018) — производили впечатление картин простейших смыслов и нарочито вторичных, но впечатляющей выделки, созданных стальной режиссерской рукой.
Интересно, как режиссер обойдется без киномузыки Скотта Уокера, которая была важным элементом его предыдущих фильмов. Замену ушедшему из жизни маэстро режиссер нашел в Дэниеле Блумберге — электронщике-импровизаторе, сотрудничавшем с Питером Стриклендом и совмещающем концерты с разнородными арт-инсталляциями».
Кинокритик Андрей Плахов: «Чрезвычайно амбициозный фильм снят в архаичном и громоздком пленочном формате Vista Vision. На этот экзотический труд ушло семь лет.
Полная рецензия — в материале “Ъ” "Брутальность и человечность".
Смелость города берет, мегаломания и брутализм приветствуются, но только не культурная инфантильность; хотелось бы меньше патетики и самолюбования, больше мастерства и знаний о предмете. Слепить типологический образ модерниста второй половины ХХ века — заманчивый проект, но тут нужен талант другого калибра. Если не Томаса Манна или Орсона Уэллса, то, скажем, Педро Альмодовара».
О месте архитектуры в фильме — в материале W «Жизнебетонные блоки».
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Режиссер: Джон М. Чу
- В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер
- Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама / США, Япония, Канада, Исландия, Великобритания / 160 мин.
- Слоган: «Каждый заслуживает шанс взлететь»
- В прокате: с 18 ноября
10 номинаций: лучшие — фильм, женские роли, музыка, звук, художник-постановщик, грим и прически, костюмы, монтаж, визуальные эффекты
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как раз под День благодарения в США в прокат вышли розово-зеленый мюзикл для девочек и всех им сочувствующих. "Злая" ворвалась на третью строчку домашнего американского бокс-офиса и восьмую — мирового (там у нее сейчас больше $700 млн).
Фильм в индустрии любят, хотя серьезных наград такие образцы большого голливудского стиля с яркой картинкой, музыкой и танцами уже довольно давно не получали.
Адаптация бродвейского мюзикла стала шестой картиной в истории Гильдии киноактеров (SAG), номинированной на пять премий. Три из них — "Влюбленный Шекспир" (1998), "Чикаго" (2002) и "Все везде и сразу" (2022) — получили главную награду SAG за лучший актерский состав в фильме, а вслед за ней и главный "Оскар". "Злая" тоже выдвинута в этой категории, и наверняка ее команда надеется повторить успех, что теперь выглядит не таким уж невероятным».
«Боб Дилан. Никому не известный»
- Режиссер: Джеймс Мэнголд
- В ролях: Тимоти Шаламе, Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер, Бойд Холбрук
- Жанр: биография, музыка, драма
- Слоган: «Он бросил вызов всем, чтобы изменить всё» Он бросил вызов всем, чтобы изменить всё. Он бросил вызов всем, чтобы изменить всё.
- В прокате: с 20 ноября
8 номинаций: лучшие — фильм, режиссер, мужские роли, женская роль второго плана, адаптированный сценарий, звук, костюмы
Searchlight Pictures: «Нью-Йорк, 1961 год. На волне расцвета музыкальной сцены и культурных потрясений в город приезжает загадочный 19-летний юноша из Миннесоты — c гитарой в руках и революционным талантом. Ему суждено изменить ход американской музыки.
В Гринвич-Виллидж он завязывает близкие отношения с легендами того времени, стремительно поднимаясь на вершину. Его смелое и дерзкое выступление становится переломным моментом, вызывая споры и восхищение по всему миру.
Захватывающая история о становлении одной из знаковых фигур в истории авторской песни. В роли Дилана, "главного музыкального локомотива 60-х",— Тимоти Шаламе, сам исполнивший песни».
«Конклав»
- Режиссер: Эвард Бергер
- В ролях: Рейф Файнс, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини, Джон Литгоу, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати
- Жанр: триллер, драма, детектив / Великобритания, США / 120 мин.
- Слоган: «За стенами Ватикана вершится судьба мира»
- В прокате: с 30 августа
8 номинаций: лучшие — фильм, мужская роль, женская роль второго плана, адаптированный сценарий, музыка, художник-постановщик, костюмы, монтаж
«Электоральный триллер — экранизация бестселлера Роберта Харриса о выборах папы римского. Выдающийся актерский ансамбль разыгрывает в прекрасных итальянских декорациях борьбу всего хорошего против всего плохого, подводя зрителей к неутешительному выводу, что победа первого над вторым возможна только при непосредственном божественном вмешательстве». Рассказывает кинокритик Юлия Шагельман.
Кинокритик Павел Пугачев: «На месте Файнса с трудом можно представить кого-либо другого. Один из величайших техников актерского мастерства в современном кино, он может как выразить незаметные даже для своих героев перепады настроения, так и быть полностью непроницаемым.
Полная рецензия — в материале “Ъ” "Папа умер, отче жив".
Там, где великий Файнс строит сложнейшую конструкцию, добротный телевизионщик Эдвард Бергер проезжается танком. Еще бы, человек смог однажды превратить Ремарка в мясорубку. "Конклав" сделан так же грубо и эффективно, как его версия "На Западном фронте без перемен". Мир священнослужителей показан как мир чиновников, своего рода спин-офф "Карточного домика".
От фильма сложно оторваться. У того же Полански наверняка ирония была бы куда более едкой, а герои намного меньше располагали бы к себе, но осторожность Бергера в плане оценок и формальная простота делают фильм сложнее и интереснее. В итоге получилось кино про веру как работу, от которой можно выгореть, устать, или же, получив хорошую премию или нежданный результат, заново ей загореться».
«Анора»
- Режиссер: Шон Бейкер
- В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / США / 139 мин.
- Слоган: «Love is a hustle»
- В прокате: с 21 марта
6 номинаций: лучшие — фильм, режиссер, женская роль первого плана, мужская роль второго плана, оригинальный сценарий, монтаж
Кинокритик Елена Плахова: «В этой бурлескной комедии, действие которой перескакивает с Кони-Айленда на Брайтон-Бич и с Манхэттена в Лас-Вегас, много секса, хаоса, грубого рэпа, площадного юмора и нецензурных слов. Майки Мэдисон с сумасшедшим напором играет Ани, дерзкую танцовщицу из секс-клуба, которая оказывается в постели юного балбеса Ивана (Марк Эйдельштейн) — сына русского олигарха.
Помимо Эйдельштейна (типаж Тимоти Шаламе, но гораздо более симпатичный) в фильме участвует целый десант отличных актеров-профи — Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и, отдельным номером, Юра Борисов».
Кинокритик Андрей Плахов: «Приглашенные артисты оказались на высоте — они сыграли своих сомнительных персонажей без идеализации, с насмешкой над стереотипами и с более глубоким пониманием природы "дна", чем, судя по всему, представляет себе Шон Бейкер.
Полная рецензия — в материале “Ъ” "Природа дна".
Вот что помимо энергии и профессионализма привлекло в "Аноре" и западных критиков, и публику, и жюри Каннского фестиваля: гуманизм и сочувствие маргинальным меньшинствам. В этот контекст вписывается и узбекское происхождение Аноры.
В пору, когда кино с маркировкой made in Russia бойкотируют все крупные фестивали, благодаря таким проектам, как "Анора", оно все равно просачивается. Давили бойкотами "русскую культуру", а вылезла она совсем с другого боку — не Достоевским, а интерьерами миллиардерских домов на Манхэттене, матом и песенками "Тату"».
«Дюна: Часть вторая»
- Режиссер: Дени Вильнёв
- В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер
- Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения / США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия / 166 мин.
- Слоган: «Да здравствуют бесстрашные воители»
- В прокате: с 6 февраля
5 номинаций: лучшие — фильм, звук, художник-постановщик, оператор, визуальные эффекты
Дени Вильнёву и его соавторам приходится — в отличие от Герберта — сочинять чистую фантастику. Если роман Герберта был реакцией на конкретные события, экранизация Линча — формализмом, хулиганской игрой в античную трагедию, то фильмы Вильнёва лавируют между идеями. Творческое задание блестяще отрефлексировано режиссером и сценаристами — именно жизни идей становятся истинным сюжетом двух уже снятых частей франшизы.
Главная — идея о фигуре Махди, которую тайно распространяют сестры Бене Гессерит, именно она тяготит героя Тимоти Шаламе, с ужасом наблюдающего пламенные контуры будущего вселенского джихада в своих профетических снах наяву (показательно, что Вильнёв старается не раздражать зрителя этим термином, его на экране упоминают всего раз или два). Вторая, которая как раз интересует нас,— идея об агентности.
Полная рецензия — в материале Weekend "Опиум из народа".
Для политического памфлета на злобу дня (антиколониализм, политика идентичности, противоречия мультикультурной и национальной модели государства, etc.) этого нарратива явно недостаточно — обрывочные факты и программные диалоги героев не складываются в заявление. Но функции политического комментария в "Дюне" берет на себя поэтика.
«Субстанция»
- Режиссер: Корали Фаржа
- В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Кристиан Эриксон
- Жанр: ужасы, драма / Великобритания, Франция / 141 мин.
- Слоган: «Что может пойти не так, если выполнить все по инструкции?»
- В прокате: с 19 мая
5 номинаций: лучшие — фильм, режиссер, женская роль первого плана, оригинальный сценарий, грим и прически
Кинокритик Юлия Шагельман:«"Субстанцию" фестивальные отборщики наверняка приняли в конкурс с радостью, ведь это снова боди-хоррор женщины-режиссера, к тому же на такую животрепещущую тему, как невозможные требования молодости и красоты, которые современный социум предъявляет женщинам. Исполнительнице главной роли Деми Мур, чье тело на протяжении всей ее карьеры подвергалось обсуждению и нередко осуждению, эта проблема тоже, должно быть, знакома.
Полная рецензия — в материале “Ъ” "Запрет на старость".
Свою сатиру Фаржа набрасывает жирными мазками, не вдаваясь в детали, из-за этого картина мира в ее фильме выглядит слишком абстрактной и парадоксально устаревшей. В 2024 году сексизм и эйджизм маскируются лучше и действуют тоньше, чем это было, скажем, в 1992-м, когда вышла "Смерть ей к лицу", рассказывающая точно об этом же гораздо остроумнее. Оттуда режиссер напрямую заимствует некоторые визуальные приемы — а еще из "Сияния" (1980), "Кэрри" (1976), "Мухи" (1986), "Экзистенции" (1999)».
Хулиганский боди-хоррор о невозможности быть взрослым и уставшим, когда все вокруг якобы юные и здоровые,— в тексте Зинаиды Пронченко.
«Носферату»
- Режиссер: Роберт Эггерс
- В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин
- Жанр: ужасы / США / 132 мин.
- Слоган: «Поддайся тьме»
- В прокате: с 7 ноября
4 номинации: лучшие — художник-постановщик, оператор, грим и прически, костюмы
Фильм Роберта Эггерса — ремейк одноименного немецкого фильма 1922 года, в свое время ставшего неавторизованной и неофициальной экранизацией романа «Дракула». Картина рассказывает историю о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире.
«Синг-Синг»
- Режиссер: Грег Куидар
- В ролях: Колман Доминго, Кларенс Маклин, Шон Блэкман, Пол Рейси, Дэвид Гироди, Патрик Гриффин
- Жанр: драма / США / 107 мин.
- Слоган: «Доверяй процессу»
- В прокате: с 10 сентября
3 номинации: лучшие — мужская роль, адаптированный сценарий, песня
Black Bear Pictures: «Небольшая группа заключенных в тюрьме строгого режима Синг-Синг, одной из самых известных в мире, пытается поставить собственный оригинальный спектакль "Разгадывая код мумии" — от замысла до премьеры. Основано на реальной истории».
«Я все еще здесь»
- Режиссер: Валтер Саллеса
- В ролях: Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла, Барбара Луз
- Жанр: драма, биография, история / Бразилия, Франция / 135 мин.
- В прокате: с 1 сентября
3 номинации: лучшие — фильм, фильм на иностранном языке, женская роль
Биографический фильм о жене бразильского политика Рубенса Пайвы — докумелодрама о жертвах хунты.
«Рио-де-Жанейро, начало 1970-х. Страна переживает ужесточение военной диктатуры. Семья — Рубенс, Эунис и их пятеро детей — живет в доме у самого пляжа, всегда открытом для друзей. Однажды Рубенса забирают люди в гражданской одежде, и он бесследно исчезает. Эунис, чьи поиски правды о судьбе мужа затянутся на десятилетия, вынуждена заново выстраивать свою жизнь и будущее своих детей. Основано на биографической книге героя».
«Дикий робот»
- Режиссер: Крис Сандерс
- В ролях: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор, Билл Найи, Стефани Сюй, Мэтт Берри
- Жанр: мультфильм, семейный, фантастика, приключения / США, Япония / 102 мин.
- Слоган: «Иногда, чтобы выжить, нужно стать больше, чем ты был запрограммирован»
- В прокате: с 8 сентября
3 номинации: лучшие — мультфильм, музыка, звук
DreamWorks: «Роза — робот, потерпевший крушение на необитаемом острове, и вынужденная адаптироваться к суровым условиям, строя отношения с животными, включая лису и осиротевшего гуся. История о том, что значит быть живым и связанным с окружающим миром. Адаптация бестселлера Питера Брауна».
«Ученик. Восхождение Трампа»
- Режиссер: Али Аббаси
- В ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мартин Донован, Мария Бакалова, Катрин МакНалли, Чарли Каррик
- Жанр: биография, драма / Канада, Дания, Ирландия, США / 122 мин.
- В прокате: с 20 мая
2 номинации: лучшие — мужские роли
Кинокритик Андрей Плахов: «Али Аббаси, иранец, живущий и работающий в Скандинавии, снял кино на горячем американском материале. Фильм прослеживает отношения молодого Дональда Трампа с его адвокатом Роем Коном — в свое время идеологом маккартизма и "охоты на ведьм", непосредственно причастным к казни супругов Розенберг.
Полная рецензия — в материале “Ъ” Неудобный "Ученик".
"Первое правило победы — атакуй, атакуй, атакуй! — говорит Кон Трампу.— Правило второе: ни в чем не сознавайся и все отрицай. Правило третье: чтобы бы ни случилось, настаивай, что победил, и не признавай поражение. Ради победы будь готов сделать что угодно с кем угодно". Именно эти три правила жизни повторяет Трамп в конце фильма, и понятно, что речь идет уже не столько о бизнесе, сколько о политике».
Кинокритик Василий Степанов: «Это такая типичная американская, сатирическо-публицистическая продукция. Мне кажется, у этого кино есть драматургические проблемы: во второй половине оно становится медленнее. Но сделано классно, потрясающие актерские работы, чудесный саундтрек.
Полная рецензия — в материале “Ъ” На кону Трамп.
Перед нами вполне уютная (все-таки 1970-е) и довольно талантливо скроенная работа, которая критикует скорее даже не Трампа — мелковат бес,— но саму логику айн-рэндовского мировосприятия. Неспроста сюжет частично разворачивается вокруг создания Трамп-тауэр, небоскреба, который, по словам инициатора строительства, должен был стать «самым роскошным в городе… в стране… в мире» и оказался идеальным зеркалом для его непомерного эго».
«Поток»
- Режиссер: Гинтс Зильбалодис
- Жанр: мультфильм, приключения, фантастика, семейный / Латвия, Бельгия, Франция / 85 мин.
- В прокате: с 1 марта
2 номинации: лучшие — мультфильм, фильм на иностранном языке
Dream Well Studio: «Кот — одиночка, но когда его дом уничтожен наводнением, он находит убежище на лодке, населенной различными видами животных, и ему предстоит объединиться с ними, несмотря на их различия».
Анимация без слов о том, как мировые катаклизмы переживают коты и другие живые существа, «наделенные разумом, похоже, в большей степени, чем люди».
«Мальчишки из "Никеля"»
- Режиссер: РаМелл Росс
- В ролях: Итан Эрис, Этан Коул Шарп, Давид Диггс, Брэндон Уилсон, Онжаню Эллис, Хеймиш Линклейтер
- Жанр: драма / США / 140 мин.
- В прокате: с 30 августа
2 номинации: лучшие — фильм, адаптированный сценарий
«Интрига, кто встанет на место обязательного в списке маленького независимого фильма, закончилась появлением "Мальчишек из «Никеля»" РаМелла Росса».«"Мальчики из Никеля" рассказывают трогательную историю о глубокой дружбе двух молодых чернокожих подростков, которые вместе проходят через жестокие испытания в исправительном учреждении во Флориде. По мотивам лауреата Пулитцеровской премии романа Колсона Уайтхеда».
«Настоящая боль»
- Режиссер: Джесси Айзенберг
- В ролях: Киран Калкин, Джесси Айзенберг, Уилл Шарп, Дженнифер Грей, Курт Эгиаван, Дэниэл Орескес
- Жанр: драма, комедия / США, Польша / 90 мин.
- В прокате: с 20 января
2 номинации: лучшие — мужская роль второго плана, оригинальный сценарий
Searchlight Pictures: «Два кузена, совершенно разные по характеру — Дэвид (Джесси Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин) — отправляются в путешествие по Польше, чтобы почтить память своей любимой бабушки. Однако их приключение принимает неожиданный оборот, когда на фоне семейного прошлого между ними всплывают старые конфликты».