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Коммерсантъ FM
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Претенденты на «Оскар-2025»

Фавориты церемонии и за что их выдвинули киноакадемики

За золотые статуэтки 2025 года в 23 категориях поборются 38 картин (включая документальные и анимационные). Некоторые из них, уже собрав «Пальмовые ветви», «Львов», «Глобусы» или награды профессиональных гильдий и критиков, могут рассчитывать и на финальную премию сезона. Коротко обо всех фильмах, отмеченных более чем в одной номинации,— в подборке «Ъ».

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