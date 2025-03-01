Претенденты на «Оскар-2025»

13 номинаций: лучшие — фильм, фильм на иностранном языке, режиссер, женские роли, адаптированный сценарий, музыка, две песни, звук, оператор, грим и прически, монтаж

Кинокритик Юлия Шагельман: «Негативные реакции в соцсетях, преследовавшие "Эмилию Перес" на протяжении всего наградного сезона (на фильм обиделись испаноговорящие вообще и мексиканцы в частности, а также люди, считающие, что в нем неправильно показаны причины и последствия трансперехода), никак не повлияли на ее победную траекторию в реальной жизни.

Картина стала триумфатором церемонии вручения "Золотых глобусов", получив четыре награды, собрала 11 номинаций на премию BAFTA, уступив только "Конклаву", а также удостоилась внимания главных профессиональных гильдий американской киноиндустрии: актерской (SAG), режиссерской (DGA) и продюсерской (PGA). Лидерство среди претендентов на "Оскары" стало логичным продолжением и новым рекордом для неанглоязычного фильма».

Кинокритик Андрей Плахов: «В сущности, это подсказанная феминистской повесткой метафора отказа от насилия как атрибута "мужского мира"; в то же время фильм дает понять, что полностью изменить натуру и смыть грехи прошлого невозможно. Так или иначе, звероватый Манитас дель Монте после операции в израильской клинике превращается в грузную, но по-своему женственную Эмилию Перес: обоих играет трансгендерная испанская актриса Карла Гаскон, также известная в Мексике как ведущая кулинарного телешоу.

Столь же радикальные метаморфозы претерпевает жанр картины. Начинаясь как криминальная драма, она превращается то в мелодраму, то в комедию, одновременно в мюзикл и совсем уж неожиданно — в политическую "агитку": Эмилия Перес в новом обличье борется с похищениями людей, которым промышлял как раз Манитас дель Монте.

Яркие краски в стиле Педро Альмодовара, броские наряды от Сен-Лорана и остроумные песенно-танцевальные номера — вот арсенал этого зажигательного фильма. Все не совсем всерьез, но совершенно правильно создатели этой экстравагантной ленты завершили ее народным шествием мексиканцев против террора наркокартелей».