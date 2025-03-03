Юра Борисов не получил премию «Оскар»

Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил американский актер Киран Калкин. Он сыграл в фильме «Настоящая боль». Российский актер Юра Борисов, претендовавший на награду за роль в фильме «Анора», остался без премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юра Борисов с женой Анной

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Актер Юра Борисов с женой Анной

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плата также претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). 97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии началась в Лос-Анджелесе в 3:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киран Калкин

Фото: Carlos Barria / Reuters Киран Калкин

Фото: Carlos Barria / Reuters

Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль» ранее получил награду Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус» и премию BAFTA. На эти же премии был номинирован и Юра Борисов.

Юра Борисов стал первым российским актером, который вошел в шорт-лист премии «Оскар». Фильм «Анора», в котором он снялся, вошла в шесть номинаций, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Ранее за роль в картине Юра Борисов получил пять наград.