Эдриен Броуди получил «Оскар» за роль в «Бруталисте»

Американский актер Эдриан Броуди получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист». В 2003 году он уже получал «Оскар» за роль в картине «Пианист», став самым молодым лауреатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Эдриан Броуди

Фото: Carlos Barria / Reuters Актер Эдриан Броуди

Фото: Carlos Barria / Reuters

За статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» также были представлены Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

Всего фильм «Бруталист» вошел в шорт-лист «Оскара» в 10 номинациях. Лента получила награду за лучшую операторскую работу (Лол Кроули).