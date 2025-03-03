Эдриен Броуди получил «Оскар» за роль в «Бруталисте»
Американский актер Эдриан Броуди получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист». В 2003 году он уже получал «Оскар» за роль в картине «Пианист», став самым молодым лауреатом.
Актер Эдриан Броуди
Фото: Carlos Barria / Reuters
За статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» также были представлены Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).
Всего фильм «Бруталист» вошел в шорт-лист «Оскара» в 10 номинациях. Лента получила награду за лучшую операторскую работу (Лол Кроули).
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