Победители «Оскара»-2025
В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Картина Шона Бейкера «Анора» была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них, в том числе как «Лучший фильм». Российский актер Юра Борисов остался без награды. Список победителей во всех номинациях.
Фото: Carlos Barria / Reuters
- Лучший фильм — «Анора»;
- Лучший актер — Эдриен Броуди («Бруталист»);
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин «Настоящая боль»;
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»);
- Лучшая актриса второго плана —Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший анимационный фильм — «Поток»;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса»;
- Лучшая операторская работа — Лол Кроули («Бруталист»);
- Лучший дизайн костюмов — Пол Тэйзуэлл («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
- Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»);
- Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»;
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре»;
- Лучший монтаж — Шон Бейкер («Анора»);
- Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»;
- Лучший грим и прически — «Субстанция»;
- Лучший оригинальный саундтрек — Дэниэл Блумберг («Бруталист»);
- Лучшая песня — El Mal («Эмилия Перес»);
- Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули, Ли Сандалес («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»;
- Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»;
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»;
- Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан («Конклав»);
- Лучший оригинальный сценарий — Шон Бейкер («Анора»).