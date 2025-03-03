Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Победители «Оскара»-2025

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Картина Шона Бейкера «Анора» была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них, в том числе как «Лучший фильм». Российский актер Юра Борисов остался без награды. Список победителей во всех номинациях.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

  • Лучший фильм — «Анора»;
  • Лучший актер — Эдриен Броуди («Бруталист»);
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин «Настоящая боль»;
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»);
  • Лучшая актриса второго плана —Зои Салдана («Эмилия Перес»);
  • Лучший анимационный фильм — «Поток»;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса»;
  • Лучшая операторская работа — Лол Кроули («Бруталист»);
  • Лучший дизайн костюмов — Пол Тэйзуэлл («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
  • Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»);
  • Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре»;
  • Лучший монтаж — Шон Бейкер («Анора»);
  • Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»;
  • Лучший грим и прически — «Субстанция»;
  • Лучший оригинальный саундтрек — Дэниэл Блумберг («Бруталист»);
  • Лучшая песня — El Mal («Эмилия Перес»);
  • Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули, Ли Сандалес («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»;
  • Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»;
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»;
  • Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан («Конклав»);
  • Лучший оригинальный сценарий — Шон Бейкер («Анора»).

Фавориты церемонии и за что их отметили

Фавориты церемонии и за что их отметили

Читать далее

Новости компаний Все