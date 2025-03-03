Победители «Оскара»-2025

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Картина Шона Бейкера «Анора» была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них, в том числе как «Лучший фильм». Российский актер Юра Борисов остался без награды. Список победителей во всех номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters