Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в «Аноре»
Американская актриса Майки Мэдисон получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Анора». Работа Шона Бейкера была представлена в шести номинациях.
Актриса Майки Мэдисон
Фото: Reuters
В одной номинации с Майки Мэдисон за статуэтку киноакадемии США также боролись Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
Всего фильм «Анора» получил пять «Оскаров». В их числе награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий». Юра Борисов также был номинирован в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», но не получил ее.
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