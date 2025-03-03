Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в «Аноре»

Американская актриса Майки Мэдисон получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Анора». Работа Шона Бейкера была представлена в шести номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Майки Мэдисон

Фото: Reuters Актриса Майки Мэдисон

Фото: Reuters

В одной номинации с Майки Мэдисон за статуэтку киноакадемии США также боролись Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Всего фильм «Анора» получил пять «Оскаров». В их числе награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий». Юра Борисов также был номинирован в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», но не получил ее.