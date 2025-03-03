Документальный фильм «Нет другой земли» получил премию «Оскар»

Лента «Нет другой земли» о палестино-израильском конфликте получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В номинации также были представлены «Фарфоровая война», «Дневники черного ящика», «Саундтрек к государственному перевороту» и «Сахарный тростник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Режиссеры фильма «Нет другой земли» Базель Адра, Рашель Шор, Хамдан Баллаль и Ювал Абраам Фото: Carlos Barria / Reuters Слева направо: Базель Адра, Рашель Шор, Хамдан Баллаль и Юваль Абраам Фото: Daniel Cole / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Режиссеры фильма «Нет другой земли» Базель Адра, Рашель Шор, Хамдан Баллаль и Ювал Абраам Фото: Carlos Barria / Reuters Слева направо: Базель Адра, Рашель Шор, Хамдан Баллаль и Юваль Абраам Фото: Daniel Cole / Reuters

Фильм «Нет другой земли» снял палестино-израильский коллектив. Съемки проходили с 2019 по 2023 года. В ленте рассказывается о принудительном перемещении палестинцев с Западного берега.

Премьера фильма прошла на Берлинском кинофестивале в 2024 году. Там лента «Нет другой земли» получила три награды.