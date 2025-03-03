Шон Бейкер с фильмом «Анора» получил «Оскар» за лучшую режиссуру

Режиссер Шон Бейкер получил «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура» за фильм «Анора». Ранее картина получила еще две награды — за «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Шон Бейкер

Фото: Carlos Barria / Reuters Режиссер Шон Бейкер

Фото: Carlos Barria / Reuters

В фильме «Анора» сыграли в том числе российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Последний был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана», но уступил награду Кирану Калкину («Настоящая боль»).

Всего «Анора» представлена в шорт-листах в шести номинациях. Лауреаты премии за «Лучший фильм» и «Лучшую женскую роль пока не названы».