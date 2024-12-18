Чуждых лишают ценностей

Госдума 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о зачислении доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, воспользоваться которыми они смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста. Во время обсуждения депутаты предлагали и другие варианты ужесточения законодательства об иноагентах, а спикер Вячеслав Володин поручил думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России изучить соответствующий зарубежный опыт — в частности, французский. Также Дума одобрила законопроект правительства об усилении наказания за вооруженный мятеж, добавив в него свои поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (слева) поручил Василию Пискареву поискать в зарубежном законодательстве новые ограничения для российских иноагентов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (слева) поручил Василию Пискареву поискать в зарубежном законодательстве новые ограничения для российских иноагентов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к базовому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесли в Госдуму 14 ноября 429 депутатов во главе со спикером Володиным и лидерами всех фракций. Изначально в нем шла речь только о доходах иноагентов от творческой деятельности, которые должны будут зачисляться на рублевые спецсчета. Распорядиться этими средствами можно будет лишь в случае исключения из реестра иноагентов, а по решению суда и «в иных случаях, установленных правительством» деньги могут быть зачислены в бюджет. Ко второму чтению в тексте появились поправки (тоже «массовые» — за подписью 398 депутатов), согласно которым на спецсчета должны зачисляться еще и доходы от продажи или сдачи в аренду имущества, процентов по вкладам и долевого участия в организациях.

Выступая с докладом по законопроекту, председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») напомнил, что именно побудило законодателей к его разработке: «Во многих случаях иностранные агенты полученные в России денежные средства тратят не только на то, чтобы расшатать наше внутригосударственное единство, но также и на финансирование киевского преступного неонацистского режима и его вооруженных сил, о чем они сами, не скрывая, наперебой перед нами бахвалятся».

Депутаты без вопросов одобрили проект во втором чтении, после чего слово взял Вячеслав Володин. Он напомнил, что в России первый закон об иноагентах появился в 2012 году, а в США подобные решения принимались с конца 1930-х годов.

Кроме того, в июле 2024-го Франция приняла закон, по которому иноагентами признаются не только лица, получающие деньги иностранного государства, но и те, кто «занимается подстрекательством», а сам статус иноагента является отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Поэтому, по мнению спикера, комитету по безопасности имеет смысл изучить законодательство Франции и других стран. Рассматриваемый же законопроект позволит «защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал и за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости получает денежные средства, фактически за счет наших граждан, за счет страны, потом эти средства перечисляет вооруженным силам Украины», подытожил господин Володин.

К спикеру поспешили присоединиться несколько депутатов.

Михаил Матвеев (КПРФ) тоже выступил за использование зарубежного опыта: подобно тому, как на Западе направляют средства с замороженных счетов россиян на помощь Украине, нужно отправлять деньги иноагентов на нужды российской армии. А Андрей Луговой (ЛДПР) радовался тому, что «вся эта публика почувствует сейчас больно»: «Я думаю, мы услышим вой собак Баскервилей со всех болот, которые их приютили за пределами РФ».

После этого за принятие закона в целом единодушно проголосовали 411 депутатов.

Так же, во втором чтении и сразу в целом, был принят правительственный законопроект о дифференциации наказания за вооруженный мятеж в зависимости от тяжести последствий (в случае смерти человека или иных тяжких последствий оно вырастет вплоть до пожизненного лишения свободы). Ко второму чтению депутаты добавили в проект норму об ответственности иностранцев за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. А для россиян в УК появилось уточнение о том, что госизменой в форме перехода на сторону врага будет считаться не только вступление в состав его армии, но и добровольное поступление на работу в организации, ведущие «целенаправленную деятельность против безопасности РФ».

Ксения Веретенникова