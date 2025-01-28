Пропагандой и рублем

Кремль представил ряд поручений Владимира Путина, дополняющих стартовавший с этого года нацпроект «Семья», речь в них идет о совершенствовании уже существующих мер поддержки различных категорий семей с детьми — от предоставления им новых ипотечных программ до скидок на легковые и авиаперевозки. Помимо этого, правительство также должно будет усовершенствовать методологические основы российской демографической политики, инициировав формирование профильных стандартов для демографов, а также начать работать с ее символической составляющей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительству в ближайшие несколько лет предстоит усилить поддержку семей с детьми, с одной стороны, охватив новыми мерами поддержки те их категории, которые ранее ее не получали, следует из перечня поручений президента по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. Напомним, с 2025 года в РФ запущен нацпроект «Семья», который ставит своей целью увеличить рождаемость в стране.

Ряд поручений касается совершенствования уже существующих мер — расширения льготной «семейной» ипотеки под 6% на вторичное жилье. Также Минтрансу поручено проработать вопрос о скидке в размере 50% на авиабилеты для детей до 12 лет. Схожее поручение касается и автоперевозок: правительству предложено подумать о том, как организовать для семей перевозки в такси, доступные по цене и наличию детского оборудования, а правительствам в регионах — о скидках в общественном транспорте. Еще одно предложение связано с созданием детской инфраструктуры в поликлиниках и иных организациях социальной сферы. Наконец, правительство должно будет подготовить предложения по формированию групп продленного дня для школьников.

Второй блок поручений охватывает медицинские вопросы — так, например, Белому дому поручено модернизировать программу диспансеризации с учетом новых подходов к оценке репродуктивного здоровья и пересмотреть организацию питания для беременных, кормящих и их детей. Также правительство должно будет подготовить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности, чтобы заранее выявлять риски рождения ребенка с патологией.

Финансовые меры поддержки, входящие в третий блок, включают вопросы о повышении пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, и исключении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, которые учитываются при заключении соцконтрактов, что позволит расширить их охват.

Многодетные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, в перспективе смогут претендовать на социальную помощь до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при его обучении в вузе.

В четвертом блоке собраны поручения, связанные с методологическим обеспечением российской демографической политики. Так, правительству поручено рассмотреть варианты модификации программы материнского капитала, увязывающие его размер с очередностью рождения ребенка. В госпрограммы будет необходимо внести показатели эффективности для достижения наццели сохранения населения. Правительство должно будет инициировать и создание федеральных государственных образовательных стандартов в области демографии, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации демографов.

Последний, пятый блок поручений предполагает внедрение мер символического характера. Так, правительству поручено разработать предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи и совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг крупнейших российских компаний, учитывающий в том числе количество детей в возрасте до шести лет у их работников. Также с этого года женщины, удостоенные с 2022 года звания «Мать-героиня», смогут претендовать на социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям Труда России.

Анастасия Мануйлова