Мегаполис ОСАГО

Госдума намерена в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО — с 800 до 5 тыс. руб. Такое повышение произойдет впервые более чем за двадцать лет существования института ОСАГО. Новый штраф будет совсем немного не дотягивать до средней стоимости полиса (сейчас около 7,65 тыс. руб.). Инициативу поддержали правительство, МВД и участники рынка, по данным которых до 10% российских водителей не страхуют гражданскую ответственность. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности этой меры, настаивая, что штраф заработает только при использовании дорожных камер для проверки полисов. А это случится, выяснил “Ъ”, не ранее осени 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пятницу комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 3–5 тыс. руб. за повторное управление автомобилем без ОСАГО. Инициатива была внесена парламентом Кабардино-Балкарии. Сегодня, напомним, штраф по ч. 1 ст. 12.37 КоАП (езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор) составляет 500 руб. и 800 руб. по ч. 2 той же статьи (езда без действующего полиса). Факт отсутствия полиса фиксирует инспектор после остановки транспортного средства. При этом в законодательстве нет отдельного наказания за подобное нарушение, совершенное повторно в течение года.

Небольшая сумма штрафа (который чаще всего оплачивают со скидкой 50%) приводит к тому, что водители вовсе не страхуют гражданскую ответственность, объясняют авторы инициативы.

Это усложняет процедуру получения возмещения для потерпевших в ДТП и увеличивает число соответствующих судебных процессов. При этом нарушения в рамках ст. 12.37 КоАП входят в тройку самых распространенных, фиксируемых инспекторами. Как сообщает МВД, в 2023 году по ней было вынесено более 2 млн постановлений.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), без ОСАГО ездят 7–10% российских водителей (от 2,5 млн до 3,6 млн человек). За девять месяцев 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 7,65 тыс. руб., на 1,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (7,78 тыс. руб.).

Думский комитет по госстроительству в своем заключении отмечает, что размер штрафа не менялся с момента введения института ОСАГО и ответственности в КоАП в 2002 году, что «с учетом экономических факторов, а также установления возможности оплаты штрафа в размере 50% существенно повлияло на практику применения статьи». Правительство ранее поддержало концепцию законопроекта.

В РСА законопроект также поддержали, но подчеркнули, что новое наказание будет эффективным только при фиксации нарушения с помощью автоматических камер.

Введение такого механизма обсуждается уже около десяти лет. В сентябре 2024 года, рассказывал “Ъ”, представители МВД, ЦБ и страховщики вновь вернулись к этой теме на совещании в правительстве РФ. Перед полицией была поставлена задача до 1 ноября доложить о возможности проведения эксперимента по проверке полисов с помощью дорожных камер и рассылке предупреждений автовладельцам через портал госуслуг — пока без штрафа. МВД на запрос “Ъ” об эксперименте не ответило.

Переговоры, по данным “Ъ”, еще продолжаются. В начале ноября МВД предлагало проверять полисы не у всех автомобилей, попавших в поле зрения камеры (для этого требуются очень большие технологические мощности), а только у тех, кто уже совершил нарушение ПДД, и штраф в электронном виде направлен на портал госуслуг. В этом случае участие ГИБДД в пилоте не требуется, потому что весь массив данных о штрафах есть у Минцифры, которому нужно будет лишь придумать формат рассылаемых уведомлений.

Концепцию поддерживали в Минцифры и ЦБ, однако страховщики настаивают на поголовной проверке всех машин. Также в полиции, по сведениям “Ъ”, считают, что перед запуском «пилота» нужно доработать Национальную страховую информационную систему (НСИС, «дочка» Банка России), где с 1 октября 2024 года хранятся все сведения о полисах ОСАГО. Глава НСИС Николай Галушин заявил “Ъ”, что «технически все готово».

Для запуска пилота также потребуется, по данным “Ъ”, нормативный акт (например, постановление правительства), где пропишут все нюансы и правовые основания для эксперимента.

«Проведение эксперимента предполагает надлежащее взаимодействие МВД, Минцифры России и НСИС,— прокомментировали “Ъ” ситуацию в ЦБ.— Банк России в силу своих компетенций готов оказать содействие и поддержку в решении вопросов, которые могут возникнуть во время реализации проекта».

Штрафы за отсутствие ОСАГО можно будет выносить с помощью камер не ранее октября 2026 года, считают в МВД (“Ъ” ознакомился с позицией ведомства): перед сопряжением с НСИС тоже потребуется модернизировать полицейскую систему «Паутина» (к ней подключены все камеры). Николай Галушин также говорит о необходимости внесения дополнительных поправок к КоАП, чтобы штраф за отсутствие полиса приходил не чаще чем раз в день. Такой законопроект в Госдуму уже внесен и поддержан Минфином.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее обращался в правительство РФ с просьбой ускорить отладку автоматической проверки ОСАГО в том числе потому, что ГИБДД с 1 марта 2025 года перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей. Соответствующий закон уже принят, страховщики ранее выступали против данных поправок.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что и повышенные штрафы не заставят автовладельцев купить полис.

«Автомобилисты игнорируют ОСАГО прежде всего из-за дисбаланса между размером выплаты и существующими тарифами,— поясняет он.— Когда страховые компании в середине 2010-х платили суммы, достаточные для ремонта, проблемы массового отказа от ОСАГО не существовало. Страховому лобби нужно начать с повышения стоимости запчастей и работ в справочниках РСА (по ним рассчитываются выплаты.— “Ъ”) до рыночного уровня. Сейчас они занижены в среднем втрое относительно реальных цен».

Иван Буранов