Со своим уставом в чужую больницу

Минздрав по просьбе Русской православной церкви разработал правила посещения больниц священнослужителями. Как утверждают в РПЦ, необходимость такого документа стала очевидной в пандемию, когда в ряде медицинских учреждений отказывались пропускать священников к пациентам с коронавирусом. Согласно новым правилам, больница должна допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации, однако инфекционные отделения для них все равно останутся закрыты. Пройти к верующим смогут только священнослужители «централизованных религиозных организаций» — впрочем, религиовед уверен, что это условие будет препятствием лишь для «маргинальных объединений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Вчера Минздрав РФ опубликовал для общественного обсуждения проект «общих требований к организации посещения пациента священнослужителями». «Поправка инициирована церковью, поскольку в настоящее время фактически отсутствует соответствующий правовой акт»,— рассказала “Ъ” руководитель правового управления Московской патриархии РПЦ игумения Ксения (Чернега). Она выразила надежду, что «с принятием закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, которые встречались в период массового распространения новой коронавирусной инфекции».

Порядок допуска священнослужителей в стационары, а также право пациентов на отправление религиозных обрядов в медучреждениях с 2010-х годов закреплены в ст. 14 и 19 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Однако пандемия продемонстрировала, что из-за отсутствия единых правил эти нормы не всегда работают, говорил “Ъ” пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский. В марте 2022 года, в разгар эпидемии, Минздрав разработал «дорожную карту» допуска духовенства в больницы — тогда в формате рекомендаций. В июле 2024 года Госдума изменила закон «Об основах охраны здоровья граждан» в части права пациента на посещение родственниками и законными представителями. С 1 марта 2025 года в этот перечень войдут и священнослужители. Для реализации этой поправки Минздрав и разработал проект правил.

Согласно документу, представителя духовенства могут пригласить в больницу пациент или его родственники, однако руководитель медорганизации должен выдать разрешение на визит.

Среди прочего, священники смогут посещать палаты интенсивной терапии и реанимации. Однако им все равно закрыт доступ в инфекционные отделения (именно там лечат от коронавируса); нельзя также приходить в больницы во время карантина. Еще в документе подчеркивается, что священнослужителям «запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи».

Медучреждениям рекомендуется назначить сотрудника, ответственного за организацию таких посещений. А также выделить помещение, обеспечивающее приватность общения пациента со священнослужителем. Кроме того, больница должна предоставить возможность совершения религиозных обрядов и церемоний. Важная деталь: в правилах Минздрава речь идет о священнослужителях «централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру», поэтому при посещении больницы они должны будут предъявить соответствующие документы.

Согласно законодательству, централизованная религиозная организация должна состоять минимум из трех местных. В свою очередь, местной считается религиозная организация, к которой себя причисляют минимум десять человек, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.

«Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов»,— подчеркнула игумения Ксения (Чернега). Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин указывает: свои централизованные организации имеют не только православные и мусульмане, но также иудеи, буддисты, протестанты, старообрядцы и другие верующие. «Закон поставит заслон на пути священников, которые относятся к непризнанным РПЦ христианским юрисдикциям»,— предполагает господин Лункин. Также, по его словам, в больницы не смогут попасть «православные сектанты» и отдельные незарегистрированные объединения верующих — от староверов и баптистов до буддистов и мусульман. «Хотя, конечно, это все маргинальные группы — почти все верующие уже находятся в тех или иных ЦРО»,— уточнил религиовед.

Зампред Духовного управления мусульман РФ муфтий Рушан Аббясов поддержал инициативу Минздрава: «Мы уже ведем эту работу и видим, насколько она ценна и важна, когда посещаем в военных госпиталях наших храбрых защитников, получивших ранения в ходе СВО». «Много лет мы просили сделать регламентацию посещения священниками пациентов в больницах,— сообщил “Ъ” епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Константин Бендас.— Это нужно, чтобы дать медицинским учреждениям понятный правовой критерий (кого можно пропустить.— “Ъ”). Чтобы, с одной стороны, не было ущемлено право пациента на вероисповедание, а с другой — чтобы к нему не проник собутыльник, представившись, например, служителем культа Бахуса».

Иеромонах Феодорит Сеньчуков, практикующий анестезиолог-реаниматолог, считает, что в документе слишком много ограничений.

По его мнению, разрешение руководителя медорганизации на посещение священника является излишним условием: «Должно быть достаточно лишь воли пациента или его родственников, если самому больному принять решение не позволяет состояние». Также священнослужителю кажется неправильным запрет на проход в инфекционные отделения: «Изолированные от мира люди особенно нуждаются в поддержке. Я сам посещал пациентов ковидных отделений — и я уверен, что этот запрет ограничивает людей в праве исполнять свои религиозные потребности». Наконец, у него есть вопросы к правилу обязательного членства в централизованной религиозной организации: «Я православный священник, у меня есть документ. Но существует масса альтернативных юрисдикций. Да, мы считаем их раскольниками, еретиками, не верим в их таинства, но, в конце концов, у них есть свои приверженцы. Нехорошо лишать человека возможности встретиться со своим духовником».

«Наша организация входит в число централизованных, и до сих пор у нас не было проблем с доступом священнослужителей в больницы,— рассказал “Ъ” предстоятель Апостольской православной церкви отец Григорий Михнов-Вайтенко (внесен в реестр иноагентов).— Но я понимаю, откуда взялась необходимость регламентировать этот процесс: случается, что бывшие священнослужители каких-то организаций приходят в медучреждения. Риска мошенничества никто опять же не отменял. Так что в теории инициатива правильная, но посмотрим, как она будет выполняться на практике».

Наталья Костарнова, Павел Коробов