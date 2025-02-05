Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какой формат жилья востребован на московском рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несколько лет подряд в сегменте новостроек росла доля предложения с отделкой. Теперь тренд другой. По данным специалистов компании «Группа Родина», в премиальном классе отмечается значительный прирост экспозиции в состоянии shell&core, то есть без какой-либо отделки. И такой формат востребован. По итогам 2024-го спрос на высокобюджетные квартиры и апартаменты в черновом исполнении подрос почти на 20% в сравнении с показателями, зафиксированными еще годом ранее. И, вероятно, тренд получит развитие.

По данным экспертов, на московском рынке недвижимости премиум-класса открыты продажи в 55 проектах, в них насчитывается почти 4,5 тыс. вариантов. Преобладает предложение без отделки: и если в январе 2024 года доля таких объектов составляла чуть больше 55%, то к ноябрю она увеличилась до 72%. Цены на квартиры без отделки варьируются в диапазоне от 530 тыс. руб. до 1,14 млн руб. за квадратный метр. Минимальная стоимость лота в сегменте — 16 млн руб. В этом бюджете доступна, к примеру, студия площадью 28 кв. м в жилом комплексе на северо-востоке города, рядом с ВДНХ. А один из наиболее дорогих вариантов — пентхаус площадью чуть более 500 кв. м в масштабной новостройке в Лужниках. Его стоимость — почти 2,8 млрд руб.

Наибольшее количество премиальных объектов без отделки сконцентрировано в четырех жилых комплексах в трех московских районах: это Покровское-Стрешнево, Ростокино и Пресненский. В четырех этих проектах — две трети всего предложения премиального сегмента.

Светлана Бардина