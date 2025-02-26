Дума прислушалась к петербургским депутатам

Депутаты Государственной думы в первом чтении проголосовали за законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), разработанный депутатами Законодательного собрания Петербурга. Инициативу, которую региональный парламент больше года обсуждал с Госдумой, получая правки и отказы, одобрили «авансом». Ко второму чтению депутаты намерены внести поправки. Законопроект, по мнению депутатов городского парламента, позволит учесть интересы не желающих переезжать граждан. Противники программы, впрочем, продолжают относится к инициативе скептически: называют петербургские поправки «косметическими» и выступают против КРТ в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральный законопроект о КРТ (полное название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий»), разработанный петербургским парламентом, спустя полтора года обсуждений рассмотрели в Государственной думе. Представлять инициативу Заксобрания в Москву отправился депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Депутаты предлагают внести изменения в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». Изменения в первую очередь касаются географии расселения жителей снесенных домов. По мнению депутатов, региональные власти должны получить право самостоятельно определять, куда переселять жильцов. Согласно действующей редакции Жилищного кодекса, предоставляемая квартира должна находиться в границах того же поселения или городского округа. Кроме того, предлагается включать в программу только те дома, чьи жильцы провели общее собрание.

«В законе предлагается закрепить следующие положения: обеспечить гарантии близости переселения собственников при реализации КРТ, уточнить правила вступления в программу, сделав акцент все-таки на добровольном участии. Учесть компенсации всех затрат нанимателей жилых помещений, которые связаны с переездом»,— зачитал Денис Четырбок. Он отметил, что законопроект поддержало большинство регионов страны.

Вслед за гостем из Петербурга на трибуну Госдумы поднялся председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он сразу заявил, что комитет рекомендует поддержать законопроект в первом чтении, однако ко второму —необходимо его доработать.

«В своем заключении комитет высказал ряд достаточно существенных замечаний, которые, конечно, могут быть устранены ко второму чтению»,— сообщил господин Пахомов. Доработать в первую очередь, по мнению депутата, необходимо статью о географии расселения — пункт, который петербургские депутаты, называли основным. «Мы предлагаем дать право регионам собственными актами ограничивать территорию переселения при КРТ, например, внутригородским районом или, как в случае Санкт-Петербурга, внутригородской территорией. А также предлагаем дать возможность регионам самим устанавливать дополнительные правила реализации КРТ, которые не ухудшают положения переселяемых граждан»,— продолжал Сергей Пахомов.

При этом часть пунктов предложенного законопроекта комитет поддерживать отказался. Среди них, например, изменение срока для проведения общего собрания собственников с 60 дней до 90.

Инициатива вызвала много вопросов и комментариев. Депутат от фракции ЛДПР Каплан Панеш заявил, что фракция считает законопроект «положительным» и «созидательным». Коммунист Ренат Сулейманов отметил, что тема КРТ очень болезненная. «Люди недовольны, создаются инициативные группы, люди выходят на акции протеста. Законодательство у нас, к сожалению, в большей степени защищает интересы застройщиков, чем граждан, которые попадают под расселение»,— высказался господин Сулейманов. По его мнению, предлагаемый закон носит «косметический характер», а гарантии улучшения прав граждан «не очень существенные». «Считаете ли вы что нужно усилить защиту граждан при доработке этого проекта?» — задался вопросом господин Сулейманов. В ответ Сергей Пахомов заявил, что любое конкретное предложение будет рассмотрено, а также посетовал, что жители не могут договориться даже о благоустройстве своего двора. «Если мы не будем двигать процедуру КРТ вперед, то мы никогда ничего не построим»,— заключил господин Пахомов.

Несмотря на замечания и вопросы, депутаты, как и рекомендовал комитет по строительству и ЖКХ, законопроект поддержали. За него проголосовал 391 парламентарий, против — пять. Еще 21 — воздержался.

На новость из Москвы отреагировали и противники КРТ. В Telegram-канале «Стоп!КРТ» поправки городского Заксобрания назвали «косметическими» и вновь выступили за отмену «недозакона №444–59».

В Москве уже не первый год реализуется программа реновации, которая так же, как и КРТ, предполагает расселение из «старых пятиэтажек». Однако у столицы — свои условия. Жильцов, согласно закону «О статусе столицы РФ», можно переселить только в том же районе Москвы. При этом недавно в документ внесли поправки: теперь при письменном согласии собственника ему могут предоставить равнозначное жилье в другом районе Москвы.

Надежда Ярмула