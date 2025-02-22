Решетников: требования для решивших вернуться в Россию компаний изменятся

Требования по локализации и инвестициям для зарубежных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иные», заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Так он ответил на вопрос, на каких условиях эти компании могут возобновить работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам министра, российская экономика изменилась, и из-за этого поменялись и требования к компаниям. «Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

При этом министр признал, что для рынка важно разнообразие и нужно учитывать интересы потребителей. Он заверил, что «российский рынок был и остается открытым».

На прошлой неделе Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Аналогичную позицию озвучил вице-премьер Александр Новак.

Владимир Путин поручил отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний, но дать преференции российским. Financial Times писала, что вернуться в РФ хотят некоторые американские компании.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».