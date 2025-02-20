Мантуров рассказал, каким компаниям Россия разрешит вернуться на свой рынок

Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что российские участники уже сформировали условия локализации и контроля для совместных с иностранными государствами проектов. Россия, по словам господина Мантурова, не намерена отступать от этих принципов и иностранным компаниям придется иметь это в виду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС»,— сказал господин Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов говорил, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Министр подчеркнул, что именно после ухода иностранных брендов российская промышленность «получила огромные возможности для развития».

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».