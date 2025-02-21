Путин поручил дать компаниям РФ преференции в случае возвращения иностранных

Президент России Владимир Путин поручил правительству отрегулировать взаимодействие отечественных и зарубежных предприятий. Это необходимо, чтобы обеспечить российским производителям преференции на рынке в случае возвращения ушедших компаний.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться»,— сказал лидер на пленарной сессии Форума будущих технологий (цитата по сайту Кремля).

По словам господина Путина, подобное регулирование должно соответствовать нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

20 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Российские участники уже сформировали условия локализации и контроля для совместных с иностранными государствами проектов.

В начале 2022 года многие зарубежные бренды заявили о планах приостановить российский бизнес. Спустя три года, в феврале 2025-го, Союз торговых центров отправил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex обращение с предложением рассмотреть возвращение в Россию. Однако, по мнению гендиректора Melon Fashion Group Михаила Уржумцева, локальные сети вряд ли захотят по собственной воле уступать место зарубежным конкурентам.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».