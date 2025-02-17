Кремлю неизвестно о планах западных брендов вернуться в Россию

Кремль не видел сообщений западных брендов о намерении возобновить работу в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он заверил, что иностранные бренды смогут вернуться и работать в стране на конкурентной основе.

«Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели. Но то, что на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями,— это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Накануне стало известно, что Союз торговых центров (СТЦ) отправил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) обращение с предложением рассмотреть возвращение в Россию. В СТЦ рассказали «РИА Недвижимость», что опросили более 100 крупнейших торговых центров в России, чтобы выяснить их готовность сотрудничать с упомянутыми брендами. Более половины опрошенных ТЦ заявили о готовности предложить помещения для аренды или оперативно освободить площадки. Вице-президент СТЦ Наталия Кермедчиева допустила, что ушедшие бренды могут вернуться в случае отмены санкций.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».