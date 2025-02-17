Бренды продвигаются обратно

Зарубежные бренды прощупывают российский рынок для потенциального возвращения. Об этом некоторые аналитики заговорили на фоне возможных переговоров Москвы и Вашингтона. И даже допустили «оттепель» в части санкций. Впрочем, радоваться пока рано, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ворваться на российский рынок якобы готовится группа Inditex — владелица брендов Zara, Massimo Dutti и Bershka, рассказали в Союзе торговых центров. В СМИ фигурируют и другие потенциальные «ритейл-возвращенцы». Среди них Adidas, Puma и Hugo Boss. С начала украинского конфликта из России ушли или ограничили свою деятельность больше 1 тыс. иностранных компаний. К осени 2023-го, на фэшн-рынке 85% пустующих площадей заняли российские бренды.

Возвращаться иностранным просто некуда, указывает гендиректор Fashion consulting group Анна Лебсак-Клейманс: «Насколько доброжелательно ушедшие бренды воспримет аудитория, которая болезненно отреагировала на их уход? Многие переключили внимание на российских производителей. Плюс сама процедура возвращения с точки зрения всех оргмоментов: открытие офисов, набор людей и так далее. Есть бренды, которые переоформили бизнес, им будет проще. Бренды, которые ушли в радикальной форме, придется начинать все с нуля».

Из 100 M&A сделок, проведенных за последние два года, и стоимостью не менее 1 млрд руб. лишь каждая пятая предусматривала опцион на возврат бизнеса, писал Forbes. Среди таковых соглашения по L'Occitane, McDonald’s, Danone и Hyundai. Южнокорейский автопроизводитель также рассматривает возможность вернуться, но «пока ничего не подтверждено», писало на прошлой неделе агентство Yonhap.

Всем иностранцам будет непросто, и не только из-за занятых площадей, указывает глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «В любом случае международный бизнес продолжает сталкиваться с большим количеством ограничений в России. Это и выплата дивидендов, поставки сырья. Пока, думаю, что речь идет о снятии некоторых ограничений на импорт неподсанкционных товаров, то есть речь идет о принципиальной позиции бренда. Большой путь предстоит до того, как мы можем всерьез обсуждать возвращение компаний в Россию».

По этическим соображениям порвали с Россией фармкомпании Bayer и Pfizer, Apple, Найк, Sony, Netflix и многие другие, из-за санкций, в частности, приостановили обслуживание Boeing и Airbus. С 27 февраля американским компаниям запретят оказывать услуги по добыче нефти. Однако на фоне возможных переговоров, аналитики не исключают, что скоро может наступить «оттепель» в части рестрикций.

Администрация Трампа и правда могла бы одним росчерком пера отменить указ, по которому за последние годы были введены блокирующие и большинство секторальных санкций, говорит адвокат и партнер BGP Litigation Сергей Гландин, но есть нюанс: «Уходящая администрация Джо Байдена достала запыленный указ Барака Обамы и по его основаниям ввела блокирующие санкции против ряда, например, крупнейших банков.

Не отменишь, потому что он является частью американского федерального закона. Если этот указ будет изменен или отменен, откроется дорога для международных компаний с американским мажоритарным участием. Самое сложное будет с банками в рамках так называемого оверкомплаенса: американские финансовые организации с высокой долей вероятности заблокируют любой платеж».

На прошлой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил “Ъ”, что ушедшие из России европейские, южнокорейские и японские автобренды не потеряли интереса к стране и могут вернуться. Но как именно и когда? Это предсказать сложно. ЕС тем временем уже 19 февраля планирует согласовать новый, 16-й пакет ограничений.

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Екатерина Вихарева, Анжела Гаплевская