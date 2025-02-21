Новак допустил возвращение иностранных компаний на выгодных для России условиях

Иностранные компании могут вернуться в Россию только на выгодных для нее условиях, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российским властям в этом вопросе нужно руководствоваться «исключительно национальными интересами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он пояснил, что многие освободившиеся ниши заняли отечественные производители или партнеры из «дружественных стран». Господин Новак заверил, что работа по достижению Россией технологического лидерства в ключевых отраслях продолжится. «Наличие собственных передовых технологий по критически важным направлениям важно для дальнейшего успешного развития ведущих отраслей российской экономики»,— сказал ТАСС вице-премьер. Конкретные условия для возвращения зарубежных компаний он не назвал.

На прошлой неделе Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. Однако глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». По словам вице-премьера Дениса Мантурова, Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в публикации «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».