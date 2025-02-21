Financial Times: некоторые американские компании хотят вернуться в Россию

Осведомленные источники газеты Financial Times сообщили, что несколько американских компаний выразили предварительную заинтересованность в возобновлении своей деятельности на российском рынке. Однако на данный момент ни одна из них не предпринимала «активных шагов для возвращения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня на пленарной сессии Форума будущих технологий президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок должен быть готовым к возвращению зарубежных компаний. При этом, как отметил глава государства, отечественные производители должны иметь преференции. «Нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться»,— сказал господин Путин.

Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. В свою очередь, министр промышленности и торговли Антон Алиханов сказал, что в России «не ждут никого с распростертыми объятиями». Ранее в Минпромторге заявляли, что возвращение иностранных брендов на рынок России нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».