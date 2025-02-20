Главные новости к утру 20 февраля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения. Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав, добавил он.

Афганистан возглавил список стран, куда российские мукомолы поставляют свою продукцию. По итогам 2024 года на это направление в денежном выражении пришлось почти 27% от общего объема экспорта, который оценивается в $300 млн. В целом поставки муки из России за рубеж за прошлый год увеличились, но к лету 2025 года этот показатель может снизиться, прогнозируют эксперты.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. На встрече британский премьер представит план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку сети дискаунтеров «Светофор». Поводом стали жалобы на невыгодные условия для поставщиков, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. По данным «Ъ», ФАС уже поручила своим территориальным органам начать проверку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти возродят сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Несколько часов назад он говорил, что Украина два дня назад сорвала намечающуюся сделку. «Я собирают возродить»,— ответил господин Трамп на вопрос журналиста из пресс-пула Белого дома о сорванной сделке. Он добавил, что украинские власти своим отказом от сделки «грубо обошлись» с главой Минфина США Скоттом Бессентом, когда тот был в Киеве.

По итогам 2024 года «ВКонтакте» стал лидером по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга, обогнав YouTube. На долю «ВКонтакте» (включая VK Video, «Клипы» и текстовые посты) пришлось 40% рынка, тогда как YouTube занял 30%, следует из исследования агентства Digital Church с которым ознакомился «Ъ».

Дипфейки могут признать отягчающим обстоятельством при мошенничестве, такую идею Минцифры обсуждает с правоохранительными органами. Также ведомство выступает за создание программных продуктов, распознающих подделку голоса в реальном времени. Эксперты отмечают, что точность распознавания дипфейков сейчас достигает 90–95%, однако добиться такого показателя непосредственно во время телефонной беседы сложно.