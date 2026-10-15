Показательные поступления

Если на мировом рынке есть хотя бы большая десятка, то на российском едва набирается большая тройка, собирающая с рынка хоть какие-то деньги. Во-первых, это Российская премьер-лига. По контракту с «Матч ТВ» высший футбольный дивизион страны в период с 2026 по 2030 год получит 28,5 млрд руб. ($339 млн). Во-вторых, Континентальная хоккейная лига. Ей реализация медийных прав приносит около 1 млрд руб. в год ($11,2 млн). Третья по популярности в России баскетбольная Единая лига ВТБ до недавнего времени фактически ничего не получала от реализации медийных прав. У структуры есть новое соглашение с «Кинопоиском», но его параметры пока еще не обнародованы.