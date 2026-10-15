Показательные поступления
Спортивные трансляции сгенерировали рекордные $65,82 млрд
Глобальный рынок прав на спортивные трансляции в 2026 году достиг рекордной отметки в $65,82 млрд. Это на 15% больше показателя 2025 года. Впечатляющий рост был обеспечен тем, что на текущий год пришлось сразу два топ-события: зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо и чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. В дальнейшем, однако, как прогнозируют авторы отчета SportBusiness Global Media Report 2026, случится откат, сейчас оцениваемый более чем в $3,6 млрд.
Реализация медийных прав принесет в 2026 году федерациям, лигам, клубам и т. д. $65,82 млрд. Это следует из отчета, обнародованного специализированным порталом SportBusiness 14 октября. В нем отмечается, что это рекордный показатель. Прежнее достижение было установлено в 2024 году ($62,45 млрд). Получается рост на 5,5%. Авторы доклада предпочитают концентрироваться на показателях за 2025 год ($57,22 млрд). Относительно последних рост выглядит куда солиднее. Сразу 15%.
В отчете обращает на себя внимание доминирующее положение американского рынка. На него приходится 53,9% всех поступлений. 30% от общей мировой суммы сборов генерируют всего две лиги — Национальная футбольная лига (американский футбол) и Национальная баскетбольная ассоциация. Первая по десятилетним контрактам, истекающим в 2033 году, получит в общей сложности $111 млрд. Вторая также по десятилетним договорам, действующим до 2035 года, заработает около $77 млрд.
В исследовании отмечается, что всего четыре года назад доля США хоть и была крупнейшей, но держалась ниже отметки в 50%. В 2022 году американские спортивные структуры забрали себе только 46% доходов.
Теперь же американский спорт получает от реализации медийных прав больше, чем пять крупнейших европейских рынков (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) вместе взятые.
Локомотивом европейского рынка доходов от реализации медийных прав выступает — это вполне предсказуемо — высший дивизион футбольного первенства Англии. Доля Английской премьер-лиги, которой реализация медийных прав ежегодно приносит более $5,5 млрд, составила 7,8% от всех доходов, сгенерированных индустрией в мире.
Именно традиционный, неамериканский футбол остается лидером по сборам (детали в отчете не приводятся). Зато сообщается, что на долю десяти наиболее коммерчески успешных видов спорта — футбол, американский футбол, баскетбол, крикет, бейсбол, теннис, гольф, автоспорт, хоккей и смешанные единоборства UFC — приходится 99% от означенных $65,82 млрд. Тут обращает на себя внимание попадание смешанных единоборств в высшую лигу. Оно формально зафиксировано SportBussiness впервые, однако на самом деле случилось раньше. Еще летом прошлого года промоушен подписал крупнейшую в своей истории сделку с Paramount: на $7,7 млрд за семь лет.
Если на мировом рынке есть хотя бы большая десятка, то на российском едва набирается большая тройка, собирающая с рынка хоть какие-то деньги. Во-первых, это Российская премьер-лига. По контракту с «Матч ТВ» высший футбольный дивизион страны в период с 2026 по 2030 год получит 28,5 млрд руб. ($339 млн). Во-вторых, Континентальная хоккейная лига. Ей реализация медийных прав приносит около 1 млрд руб. в год ($11,2 млн). Третья по популярности в России баскетбольная Единая лига ВТБ до недавнего времени фактически ничего не получала от реализации медийных прав. У структуры есть новое соглашение с «Кинопоиском», но его параметры пока еще не обнародованы.
В отчете SportBusiness отмечается, что нынешний рекорд был обусловлен тем, что на 2026 год пришлись сразу два глобальных турнира — зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо и чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике, который впервые прошел в расширенном (с 32 команд до 48) формате. В 2027 году событий такого масштаба не будет. Соответственно, ожидается существенный, на $3,6 млрд, откат от рекордных показателей. Но на 2028 год, когда пройдут и летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе, и чемпионат Европы по футболу, запланирован новый рекорд. Предварительно, он составит $66,28 млрд.