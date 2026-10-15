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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Финансы

Мосбиржа с 1 октября начала расчет индексов обмена наличной валюты

Московская биржа с 1 октября рассчитывает индексы обмена наличной валюты Финуслуг, сообщила пресс-служба торговой площадки. Расчет индексов происходит по трем сегментам: валютные пары (USDRUB, EURRUB, CNYRUB), города России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань), направление предложения (покупка и продажа).
Индекс рассчитывается как среднее арифметическое в выборке предложений о покупке и/или продаже наличной валюты среди банков, которые заключили с биржей договоры о размещении соответствующей информации. Расчет происходит один раз в две минуты в торговые рабочие дни с 7:00 до 23:00 и в торговые выходные дни с 10:00 до 18:00.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции