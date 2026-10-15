Мосбиржа с 1 октября начала расчет индексов обмена наличной валюты

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое в выборке предложений о покупке и/или продаже наличной валюты среди банков, которые заключили с биржей договоры о размещении соответствующей информации. Расчет происходит один раз в две минуты в торговые рабочие дни с 7:00 до 23:00 и в торговые выходные дни с 10:00 до 18:00.