Мосбиржа с 1 октября начала расчет индексов обмена наличной валюты
Московская биржа с 1 октября рассчитывает индексы обмена наличной валюты Финуслуг, сообщила пресс-служба торговой площадки. Расчет индексов происходит по трем сегментам: валютные пары (USDRUB, EURRUB, CNYRUB), города России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань), направление предложения (покупка и продажа).
Индекс рассчитывается как среднее арифметическое в выборке предложений о покупке и/или продаже наличной валюты среди банков, которые заключили с биржей договоры о размещении соответствующей информации. Расчет происходит один раз в две минуты в торговые рабочие дни с 7:00 до 23:00 и в торговые выходные дни с 10:00 до 18:00.