Трамп пообещал возродить сделку с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти возродят сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Несколько часов назад он говорил, что Украина два дня назад сорвала намечающуюся сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я собирают возродить»,— ответил господин Трамп на вопрос журналиста из пресс-пула Белого дома о сорванной сделке. Он добавил, что украинские власти своим отказом от сделки «грубо обошлись» с главой Минфина США Скоттом Бессентом, когда тот был в Киеве.

Как ранее говорил Дональда Трамп, США предоставили Украине помощь «на $200 млрд больше, чем Европа», но механизма возврата этих средств проработано не было. В связи с этим он хотел бы получить от Украины редкоземельные металлы в эквиваленте вложенных денег.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 19 февраля, что готов был одобрить соглашение по редкоземельным металлам, но под гарантии безопасности США. По его словам, он предложил сделать сделку пропорциональной: они дают гарантии, и в зависимости от их объема Украина поставляет США редкоземельные металлы.