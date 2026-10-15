Вокалистка финской группы Nightwish Флор Янсен покинула группу

«Это решение важно для нас и нашего будущего. Мы продолжим достигать целей по отдельности»,— указано в публикации группы в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Nightwish пообещала продолжить выступать и начать запись нового альбома в 2027 году.