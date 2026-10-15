Вокалистка финской группы Nightwish Флор Янсен покинула группу
Вокалистка финской симфоник-метал-группы Nightwish Флор Янсен покинула коллектив спустя 14 лет совместных выступлений. Об этом сама группа сообщила в своих соцсетях.
«Это решение важно для нас и нашего будущего. Мы продолжим достигать целей по отдельности»,— указано в публикации группы в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Nightwish пообещала продолжить выступать и начать запись нового альбома в 2027 году.
Флор Янсен присоединилась к коллективу в 2012 году. За это время Nightwish записала три студийных альбома: Endless Forms Most Beautiful (2015), Human. :II: Nature. (2020) и Yesterwynde (2024).