Гонка голосовых вооружений

Дипфейки могут признать отягчающим обстоятельством при мошенничестве, такую идею Минцифры обсуждает с правоохранительными органами. Также ведомство выступает за создание программных продуктов, распознающих подделку голоса в реальном времени. Эксперты отмечают, что точность распознавания дипфейков сейчас достигает 90–95%, однако добиться такого показателя непосредственно во время телефонной беседы сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минцифры обсуждает с правоохранителями признание использования дипфейков отягчающим обстоятельством для мошенников, заявил 19 февраля министр Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. «С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование технологии deepfake станет отягчающим обстоятельством. И нам кажется, что это правильно. И дополнительно мы понимаем, что злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени»,— сказал министр. В Минцифры отказались от комментариев.

Данная мера становится продолжением анонсированного правительством комплекса мер по борьбе с телефонным мошенничеством. В начале февраля стало известно, что в Минцифры изучают возможность создания единой антифрод-платформы, в том числе с использованием технологий сравнения «векторов» голосов мошенников (см. “Ъ” от 4 февраля). Платформу планируют запустить в тестовом режиме уже в 2025 году. Также на единую платформу органы государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторы связи, провайдеры хостинга, социальные сети, маркетплейсы и граждане будут направлять сведения о правонарушениях. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.

По итогам 2024 года число мошенничеств с использованием дипфейков, в том числе голосовых, выросло более чем на 10% (см. “Ъ” от 9 января), при этом ИБ-компании сообщали о 5,7 тыс. зарегистрированных инцидентов с использованием этой технологии в финансовом секторе, что на 13% больше, чем в 2023 году (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года).

Наказание будет распространяться на субъекты под российской юрисдикцией, в то время как большинство мошеннических центров находятся за рубежом, отмечают в компании Т2. «Более того, к придумыванию новых схем мошенничества злоумышленников подталкивает не столько ужесточение наказания, сколько повышение информированности клиентов о том или ином сценарии»,— добавили в компании. В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

Сейчас на рынке есть достаточно много продуктов на базе ИИ, которые позволяют распознать малейшие неточности и с вероятностью до 90% определить, дипфейк перед нами или реальный человек, говорит советник гендиректора компании RooX Наталия Леднева. Точность современных детекторов находится на уровне 90–95%, добавляет директор департамента продуктовой разработки Innostage Евгений Федоров. «Однако в реальном времени детектировать сложнее»,— говорит он.

Тем не менее ужесточение наказания за использование дипфейков может мотивировать злоумышленников совершенствовать свои инструменты, считает ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. «Это классическая гонка технологий. Каждое новое поколение дипфейков становится все более реалистичным, а их выявление требует больших ресурсов. Регуляторам придется инвестировать в разработку систем распознавания, чтобы не отставать»,— добавляет он.

Впрочем, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что ответное развитие технологий у злоумышленников маловероятно. «Создание и использование таких технологий — ресурсоемкий процесс, пока вычислительной мощности у злоумышленников для этого нет»,— объясняет он.

Филипп Крупанин