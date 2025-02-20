Мукомолы насыпали Афганистану

Афганистан возглавил список стран, куда российские мукомолы поставляют свою продукцию. По итогам 2024 года на это направление в денежном выражении пришлось почти 27% от общего объема экспорта, который оценивается в $300 млн. В целом поставки муки из России за рубеж за прошлый год увеличились, но к лету 2025 года этот показатель может снизиться, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2024 году экспорт российской муки увеличился на 3% год к году, до 1,175 млн тонн, подсчитали для “Ъ” в Россельхозбанке. Россия отправляет за рубеж около 10% производимой продукции. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с января по декабрь 2024 года в стране произведено около 11,2 млн тонн. Из этого объема 9,21 млн тонн — это пшеничная и пшенично-ржаная мука, выпуск которого увеличился на 1,6% год к году, отмечают в Россельхозбанке. Остальной объем пришелся на кукурузную, рисовую, гречишную муку.

В 2024 году самый большой объем в денежном выражении отправлен в Афганистан — $80 млн, что вдвое больше, чем годом ранее, оценивают в федеральном центре «Агроэкспорт». Это 26,7% от общего объема прошлогоднего экспорта в $300 млн. Ранее список стран — импортеров российской муки возглавляла Грузия.

Аналитики «Агроэкспорта» рассчитывают, что объемы вывоза продукцию за рубеж в денежном и натуральном выражениях будут только расти. К 2030 году эти показатели могут превысить $440 млн и 1,7 млн тонн соответственно.

Экспорт муки действительно вырос за календарный 2024 год, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Однако, отмечает он, статистику в сегменте производства этой продукции принято считать с августа по июль. В этом случае, наоборот, прослеживается снижение экспорта муки примерно на 20%, добавляет эксперт. Так, по данным ИКАР, с августа 2023 года по июль 2024 года экспорт муки составил примерно 1,245 млн тонн.

Ожидаемое снижение экспорта связано с резким сокращением импорта муки Китаем и некоторыми другими странами, а также сложностями с железнодорожной логистикой, объясняет господин Рылько. В то же время возросший интерес к российской муке со стороны Афганистана вызван хорошо выстроенным торговым путем. Ранее рост спроса на российскую муку поддерживался экспортными пошлинами на зерно, из-за чего страны-импортеры начали закупать сразу готовую продукцию, добавляет он.

В РФ пошлины на зерно рассчитываются на базе индикативных цен, повышаясь вслед за ростом стоимости продукции. Ставка для пшеницы с 19 февраля 2025 года составляет около 3,6 тыс. руб. за тонну.

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, мировой рынок муки относительно небольшой — около 16 млн тонн в зерновом эквиваленте против более 200 млн тонн мировой торговли пшеницей. По его словам, из-за экспортных пошлин российские мукомолы имеют возможность закупать зерно по ценам заметно ниже мировых, а продают свою продукцию — по мировым. Это позволило улучшить ситуацию в отрасли, где рентабельность в последние десятилетия была традиционно низкой, говорит эксперт. Вместе с тем, продолжает он, рассчитывать на сохранение такой ситуации долгосрочно не стоит — рублевые цены на зерно будут подтягиваться к мировым или из-за дальнейшего падения урожаев, или из-за отмены пошлин в будущем.

Интерес российских мукомолов к поставкам продукции за границу наблюдается на фоне резкого скачка цен на муку на мировых рынках вслед за подорожанием зерна вследствие его нехватки, говорит партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. Так, по ее оценке, в прошлом году рост внутренних цен на муку составил всего 3%, до 19,36 тыс. руб. за тонну, в то время как экспортные цены взлетели сразу на 24%, до 28,96 тыс. руб. за тонну.

При этом, по подсчетам президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова, с января 2024 года по январь 2025 года пшеничная мука для российского рынка подорожала на 25%, ржаная — на 35%. Доля муки в производстве хлебобулочной продукции составляет 23–25%, а себестоимость в этом сегменте в 2024 году выросла на 27%, добавляет эксперт. Уровень рентабельности производства муки из зерновых культур остается достаточно низким, отмечает госпожа Корягина. По ее оценке, в 2023 году этот показатель был на уровне 7,8%, к сентябрю 2024 года — 6,1%.

Владимир Комаров