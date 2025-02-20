Стармер представит Трампу план по дислокации 30 тыс. военных на Украине
СМИ: Британия и Франция договорились отправить на Украину 30 тыс. солдат
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. На встрече британский премьер представит план по размещению на Украине 30 тыс. европейских военнослужащих, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
План, который представит Кир Стармер, разработан Великобританией и Францией. 30 тыс. европейских военнослужащих, согласно плану, будут размещены в города, портах и других критически важных объектах инфраструктуры Украины, включая атомные электростанции — но вдали от нынешней линии фронта.
В задачи европейского военного контингента на Украине, как пишет газета, будет входить так называемый технический мониторинг. В распоряжении европейских военных будут разведывательные беспилотники, самолеты и спутники, чтобы предоставить «полную картину происходящего», сказал один из собеседников издания.
Миссия будет подкреплена «достаточной огневой мощью», чтобы «отслеживать и сбивать» воздушные цели, добавил источник. Это нужно для того, чтобы открыть воздушное пространство Украины для коммерческих рейсов. В Черном море, согласно плану, организуют военно-морские патрули для «отслеживания российских угрозы коммерческим судоходным маршрутам».
На встрече в Вашингтоне Кир Стармер будет просить Дональда Трампа усилить присутствие американских истребителей в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Газета полагает, что господин Трамп может одобрить предложенный план, поскольку документ не предполагает прямого присутствия американских солдат на украинской земле. Пункт о взаимной обороне статьи 5 устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине, отмечает газета.