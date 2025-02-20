Стармер представит Трампу план по дислокации 30 тыс. военных на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. На встрече британский премьер представит план по размещению на Украине 30 тыс. европейских военнослужащих, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

План, который представит Кир Стармер, разработан Великобританией и Францией. 30 тыс. европейских военнослужащих, согласно плану, будут размещены в города, портах и других критически важных объектах инфраструктуры Украины, включая атомные электростанции — но вдали от нынешней линии фронта.

В задачи европейского военного контингента на Украине, как пишет газета, будет входить так называемый технический мониторинг. В распоряжении европейских военных будут разведывательные беспилотники, самолеты и спутники, чтобы предоставить «полную картину происходящего», сказал один из собеседников издания.

Миссия будет подкреплена «достаточной огневой мощью», чтобы «отслеживать и сбивать» воздушные цели, добавил источник. Это нужно для того, чтобы открыть воздушное пространство Украины для коммерческих рейсов. В Черном море, согласно плану, организуют военно-морские патрули для «отслеживания российских угрозы коммерческим судоходным маршрутам».

На встрече в Вашингтоне Кир Стармер будет просить Дональда Трампа усилить присутствие американских истребителей в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Газета полагает, что господин Трамп может одобрить предложенный план, поскольку документ не предполагает прямого присутствия американских солдат на украинской земле. Пункт о взаимной обороне статьи 5 устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине, отмечает газета.