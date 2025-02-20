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Коммерсантъ FM
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Стармер представит Трампу план по дислокации 30 тыс. военных на Украине

СМИ: Британия и Франция договорились отправить на Украину 30 тыс. солдат

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. На встрече британский премьер представит план по размещению на Украине 30 тыс. европейских военнослужащих, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

План, который представит Кир Стармер, разработан Великобританией и Францией. 30 тыс. европейских военнослужащих, согласно плану, будут размещены в города, портах и других критически важных объектах инфраструктуры Украины, включая атомные электростанции — но вдали от нынешней линии фронта.

В задачи европейского военного контингента на Украине, как пишет газета, будет входить так называемый технический мониторинг. В распоряжении европейских военных будут разведывательные беспилотники, самолеты и спутники, чтобы предоставить «полную картину происходящего», сказал один из собеседников издания.

Миссия будет подкреплена «достаточной огневой мощью», чтобы «отслеживать и сбивать» воздушные цели, добавил источник. Это нужно для того, чтобы открыть воздушное пространство Украины для коммерческих рейсов. В Черном море, согласно плану, организуют военно-морские патрули для «отслеживания российских угрозы коммерческим судоходным маршрутам».

На встрече в Вашингтоне Кир Стармер будет просить Дональда Трампа усилить присутствие американских истребителей в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Газета полагает, что господин Трамп может одобрить предложенный план, поскольку документ не предполагает прямого присутствия американских солдат на украинской земле. Пункт о взаимной обороне статьи 5 устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине, отмечает газета.

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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