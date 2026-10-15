Росфинмониторинг внес иноагента Невзорова в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналиста и телеведущего Александра Невзорова (признан иноагентом, член запрещенного в РФ экстремистского объединения) в перечень террористов и экстремистов. Информация опубликована на сайте ведомства.
В указанный список попадают лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. Включение в реестр ведет к немедленной блокировке банковских счетов в России.
Александр Невзоров (иноагент, член запрещенного в РФ экстремистского объединения) объявлен в розыск и заочно приговорен к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. В 2022 году получил украинское гражданство.
Летом 2024 года суд в Санкт-Петербурге признал Александра Невзорова (иноагент) и Лидию Невзорову (иноагент) экстремистским объединением, запретив его деятельность, и изъял в доход государства земельные участки, жилой дом и автомобиль. Весной 2025 года в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за постов со сбором денег.