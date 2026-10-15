Росфинмониторинг внес иноагента Невзорова в список террористов и экстремистов

В указанный список попадают лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. Включение в реестр ведет к немедленной блокировке банковских счетов в России.