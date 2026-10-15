Картина Василия Кандинского продана за $41,8 млн

Эта большая, для раннего Кандинского так и вовсе огромная картина (130 на 163 см) способна сильно удивить тех, кто знает его исключительно как абстракциониста. На полотне — чуть стилизованный русский пейзаж с цветущим лугом, излучиной реки, шатровой церквушкой, кладбищем и «сахарным Кремлем» на холме. Толпа, населяющая его, при беглом взгляде может показаться праздничным гулянием, но если приглядеться, видно, что никаких натурных штудий простонародной жизни тут нет и в помине. Охабни, кокошники, допетровские шапки, конный витязь с мечом, схимник с крестом, подобный Лелю пастушок с дудочкой, калика перехожий с посохом (да еще и котик на видном месте) — условное, сказочное панно, немного сусальное, немного ироничное.