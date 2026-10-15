Минпросвещения уточнило порядок введения «дроноведения» в школах
В российских школах не предусмотрен отдельный обязательный предмет «дроноведение». Однако школы могут сами его ввести, сообщили в Минпросвещения. Единого учебника по дисциплине нет, и его введение пока не планируется, уточнили в ведомстве.
«При реализации данной дисциплины школы могут использовать учебные пособия, включенные в федеральный перечень учебников»,— сказали «РИА Новости» в ведомстве. Речь идет об учебниках «Беспилотные летательные аппараты» для 8-9 и 10-11 классов.
С 1 сентября 2023 года способы противодействия беспилотникам включили в курс по начальной военной подготовке на уроках ОБЖ в 10-11 классах. Как указано в учебной программе, школьники должны иметь представление о способах боевого применения БПЛА и ведения разведки местности с помощью дронов, а также знать алгоритм противодействия беспилотникам.