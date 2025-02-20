У «Светофора» замаячила проверка

Депутат Госдумы Сергей Лисовский просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) инициировать масштабную проверку сети дискаунтеров «Светофор». Он обращает внимание на практику ритейлера, навязывающего поставщикам через свои распределительные центры невыгодные условия работы, включая утилизацию за их счет товаров с истекшим сроком годности. Это может нарушать положение закона о торговле, если дистрибуторы идут на такой шаг не по своей воле, отмечают юристы. По данным “Ъ”, ФАС уже поручила своим территориальным органам начать проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Сергей Лисовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Депутат Госдумы Сергей Лисовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось датированное 17 февраля 2025 года письмо депутата Госдумы Сергея Лисовского главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой инициировать проверки, в том числе выездные, работы логистических и распределительных центров (ЛРЦ) сети «Светофор». Как следует из обращения, недовольство депутата вызывает тот факт, что сеть заключает невыгодные для поставщиков договоры не напрямую, а через свои ЛРЦ. По сути, это договоры комиссии, позволяющие не выкупать товары сразу, а при истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счет поставщиков.

Господин Лисовский уведомляет ФАС, что данная ситуация является нарушением ст. 9 федерального закона №381, регулирующего торговлю. Практика, когда поставщики заключают соглашения не с магазинами, а с логистическими центрами, может быть направлена на минимизацию финансовых рисков для ритейлера, констатирует гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, но сейчас они представлены в большинстве регионов страны. По итогам 2024 года выручка сети, по предварительным подсчетам «Infoline-Аналитики», сократилась всего на 5%, до 379,6 млрд руб.

Кроме того, Сергей Лисовский уведомляет ФАС о появлении на полках магазинов «Светофор» фальсифицированной продукции. Как сообщал “Ъ” 10 февраля, в рамках ветеринарного контроля в январе 2025 года Россельхознадзор выявил нарушения и выдал предостережения 60 «Светофорам» в Ростовской, двум в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.

В картотеке арбитражных дел зарегистрированы четыре заявления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компаний сети — ООО «Торгсервис 150» и АО «Инвест Стандарт», на балансе которого часть магазинов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В ФАС подтвердили “Ъ” получение депутатского письма, добавив, что ранее подготовили поручение своим территориальным органам и 19 февраля направили им соответствующее письмо. Ведомство изучит договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами «Светофора» «сроков оплаты товаров, запретов на их возврат со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней». Также будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, добавили в ФАС. Представитель «Светофора» от комментариев отказался.

Результаты проверки, вероятно, не будут обнародованы быстро, так как антимонопольной службе предстоит проверить огромное число ЛРЦ. Таких объектов у владельцев «Светофора», которым также принадлежит другая сеть дискаунтеров «Маяк»,— более 100 и у каждого из них по 500 поставщиков, сообщил “Ъ” Сергей Лисовский. В случае выявления озвученных фактов, по словам господина Лисовского, сумма штрафа составит 1 млн руб. за каждый нарушенный договор — этот размер был установлен еще в 2010 году. Депутат предлагает увеличить эту сумму хотя бы до 2 млн руб.

У ФАС обширная практика по подобным делам. Служба ранее привлекала к ответственности за аналогичные нарушения — например, ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», отмечает Сергей Лисовский. Однако антимонопольному органу предстоит выяснить, навязывал ли «Светофор» дистрибуторам условия возврата товаров со сроком годности до 30 дней и их утилизацию за их счет, говорит Юрий Мирзоев. По его словам, на практике встречаются контракты, когда поставщики добровольно идут на вышеперечисленные условия.

На фоне проверок «Светофор» начал сокращать число своих магазинов. На 1 февраля 2025 года действовали 2,2 тыс. точек. По сравнению с началом декабря 2024 г. этот показатель снизился на 9,8%, подсчитали в «Infoline-Аналитике».

Халиль Аминов, Алина Мигачёва