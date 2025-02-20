Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения. Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп отметил, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сокращения ядерных боезарядов до пандемии коронавируса было «очень успешным». «Думаю, мы продвинемся»,— сказал президент США во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.