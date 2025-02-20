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Коммерсантъ FM
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Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения. Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав, добавил он.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп отметил, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сокращения ядерных боезарядов до пандемии коронавируса было «очень успешным». «Думаю, мы продвинемся»,— сказал президент США во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.

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