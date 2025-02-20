Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения. Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав, добавил он.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Дональд Трамп отметил, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сокращения ядерных боезарядов до пандемии коронавируса было «очень успешным». «Думаю, мы продвинемся»,— сказал президент США во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.