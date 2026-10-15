Динамовское равновесие

Наконец, можно рассмотреть состоявшиеся в межсезонье переходы, чтобы убедиться, что в распоряжении тренера Константина Брянского, возглавляющего также сборную России, тот же безумно сыгранный, идеально сбалансированный состав, что добывал золото в апреле. Вернее, он еще сильнее, потому что к этому составу — к Павлу Панкову, Денису Богдану, Илье Власову — добавился игравший за «Зенит-Казань» Дмитрий Волков. А те, кто за волейболом следят внимательно, прекрасно знают, кто он такой,— ведущий доигровщик сборной России, олимпийский призер, спортсмен с громадным опытом.