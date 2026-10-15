Динамовское равновесие
Действующий чемпион страны выглядит фаворитом нового первенства
Фаворита стартующего в пятницу, 16 октября, чемпионата России по волейболу определить довольно несложно. Московское «Динамо», действующий обладатель титула, успешно выступало в турнирах, предшествующих первенству, а в межсезонье оказалось единственным из грандов, существенно не скорректировавшим состав, который к тому же усилил перешедший из «Зенита-Казани» ключевой доигровщик сборной России Дмитрий Волков.
В пятницу 16 клубов Суперлиги, высшего отечественного дивизиона, начнут борьбу в первенстве, которое, если прикидывать его место в континентальной или мировой иерархии, до международной изоляции было, видимо, сильнейшим среди всех первенств по игровым видам в стране. По крайней мере на это уж слишком четко указывали результаты волейбольных турниров для сборных и еврокубков. В них успехи российской сборной и российских клубов были не разовым, а вполне привычным явлением.
На самом деле высокий уровень конкуренции чемпионат России по волейболу сохранил и в период изоляции. Но все-таки перед очередным сезоном разглядеть фаворита довольно несложно. На него указывают все, скажем так, базовые признаки.
Московское «Динамо» брало золотые награды в 2021 и 2022 годах, но потом уступило лидерский статус главному из грандов предыдущего десятилетия «Зениту-Казани».
И вот в прошлом сезоне оно эффектно вернулось на верхушку, даже как-то слишком легко — всухую, в трех матчах — расправившись с казанцами в финальной серии. А свежие события не содержат ни единого намека на то, что за прошедшие после нее пять месяцев динамовцы могли стать хоть чуточку слабее.
Чемпионату предшествовали два довольно крупных внутренних волейбольных турнира. Первый — это сентябрьская Спартакиада. Формально ее победителем была сборная Москвы. Но в реальности она была укомплектована именно волейболистами «Динамо».
Второй турнир — это завершившийся в минувшие выходные Кубок легенд, состязание, появившееся для уплотнения календаря как раз в период изоляции. И его выиграло «Динамо», пусть в решающем матче ему пришлось возиться против «Белогорья» пять сетов.
Наконец, можно рассмотреть состоявшиеся в межсезонье переходы, чтобы убедиться, что в распоряжении тренера Константина Брянского, возглавляющего также сборную России, тот же безумно сыгранный, идеально сбалансированный состав, что добывал золото в апреле. Вернее, он еще сильнее, потому что к этому составу — к Павлу Панкову, Денису Богдану, Илье Власову — добавился игравший за «Зенит-Казань» Дмитрий Волков. А те, кто за волейболом следят внимательно, прекрасно знают, кто он такой,— ведущий доигровщик сборной России, олимпийский призер, спортсмен с громадным опытом.
Про динамовских конкурентов ничего подобного не скажешь. Новосибирский «Локомотив», например, попрощался с группой игроков, в том числе болгарским связующим-вундеркиндом Симеоном Николовым. Замену Николову на ключевой позиции нашли громкую. Но аргентинец Лучано Де Чекко ровно вдвое старше 19-летнего болгарина, и непонятно, в каком он тонусе, выдержит ли длинную дистанцию чемпионата. В нем, чтобы сократить себе путь в play-off, отобравшись напрямую в четвертьфинал, нужно в регулярном первенстве попасть в топ-четверку.
Санкт-петербургский «Зенит» покинул французский либеро Женя Гребенников. Он также был исключительно важной фигурой для этого клуба с удивительной судьбой: несколько лет все время рядышком с почетными титулами, но никак не может их взять.
«Зенит» казанский вообще основательно перетряхнул заявку, отпустив не только Волкова. Некоторые новички — скажем, белорусский доигровщик Владислав Давыскиба, которого перетянули из итальянского первенства,— хороши.
Но все же в волейболе кадровая стабильность — чересчур ценный фактор.
«Белогорье» удивило на Кубке легенд. Однако этот клуб, который когда-то был флагманом российского волейбола, нынче, как ни крути, тяжело представить дерущимся за чемпионство. Мешают трагические обстоятельства. В Белгороде невозможно устраивать серьезные спортивные соревнования, так что домашние матчи команда, являющаяся одним из его символов, играет в Туле.