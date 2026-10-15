Фигуристы Трусова и Семененко выступят на этапе Гран-при ISU в Китае
Международный союз конькобежцев (ISU) направил российским фигуристам Александре Игнатовой (до замужества — Трусовой) и Евгению Семененко приглашения на этап Гран-при в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
После возвращения российских фигуристов на международную арену 22-летняя Александра Игнатова выступила на двух турнирах серии Challenger: в сентябре она взяла серебро на Kinoshita Group Cup в Токио, а в октябре выиграла Мемориал Дениса Тена в Алматы. На Олимпийских играх 2022 года спортсменка заняла второе место. Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира (2021), а также серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером европейских первенств.
23-летний Евгений Семененко одержал победу на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Фигурист дважды выигрывал чемпионат России (2023, 2024). На этапе Гран-при Skate Canada в 2021 году он стал третьим.
Турнир в Шэньчжэне пройдет с 6 по 8 ноября. В мужском одиночном катании в том числе выступят олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (Казахстан), бронзовый призер Игр Сюн Сато (Япония), чемпион Европы Ника Эгадзе (Грузия). Также в состязании примет участие россиянин Владислав Дикиджи, который получил приглашение на турнир в сентябре.
Всего в рамках Гран-при ISU пройдет шесть этапов. Финал серии пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине — на него отберутся по шесть лучших одиночников, танцевальных дуэтов и спортивных пар.