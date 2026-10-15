Фигуристы Трусова и Семененко выступят на этапе Гран-при ISU в Китае

После возвращения российских фигуристов на международную арену 22-летняя Александра Игнатова выступила на двух турнирах серии Challenger: в сентябре она взяла серебро на Kinoshita Group Cup в Токио, а в октябре выиграла Мемориал Дениса Тена в Алматы. На Олимпийских играх 2022 года спортсменка заняла второе место. Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира (2021), а также серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером европейских первенств.