Трамп установил рекорд по скорости издания указов среди всех президентов США

Президент США Дональд Трамп за десять дней своего срока подписал 38 указов. Он стал лидером среди всех американских президентов в современной истории Соединенных Штатов, подсчитал Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / File Photo / Reuters

Второе и третье места в рейтинге занимают 46-й и 33-й главы Белого дома Джо Байден и Гарри Трумэн. Они издали более 40 указов за первые сто дней своего правления.

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах ознаменовала «золотой век» для Америки. Он добавил, что предпринял «срочные действия для отмены политики леворадикалов». Одним из первых законов, подписанных господином Трампом, стала приостановка въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылка. Кроме того, Дональд Трамп приказал властям не давать гражданство детям по праву рождения в США.

Он подписал указы по изменению гендерной политики: теперь в США будут признавать лишь мужской и женский пол, а государство перестанет финансировать смену пола несовершеннолетним. Многие указы господина Трампа коснулись политики инклюзивности и равенства. Также президент помиловал около полутора тысяч обвиняемых в беспорядках в Капитолии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».