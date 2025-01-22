Рождение не повод для гражданства

На Дональда Трампа подали в суд за первый указ в качестве президента. К иску присоединилось свыше 20 штатов. Речь идет о новых ограничениях на получение гражданства США по праву рождения. Как заявили в Белом доме, дети нелегальных мигрантов отныне не могут автоматически становиться американцами. Текст пока не опубликован, но правозащитники уже обвинили республиканца в нарушении 14-й поправки. Юристы сомневаются, что закон удастся утвердить. А пока женщины из разных стран готовы тратить десятки тысяч долларов, чтобы их дети родились в Америке. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Lott / Reuters Фото: Joshua Lott / Reuters

Трамп решил покончить с «родильным туризмом». Сейчас паспорт США предоставляется всем детям, которые родились на территории Соединенных Штатов. И многие иностранцы, в том числе и россиянки, летали туда специально на последних сроках беременности. Как правило, делалось это скрытно, под видом простой туристической поездки.

А стоить могло недешево, рассказывает представитель материнского центра MiamiCare Антон Ячменев: «Этот тренд зародился в 2000-е и рекламировался на каждом столбе в Москве. В основном это делалось для свободного перемещения по Америке и по Европе, чтобы у детей был выбор, где учиться. Пакетного тура как такового нет, есть услуги медицины и услуги проживания, перелета и деньги, которые вы тратите на проживание: питание, аренда машины. В США это на 30% дороже».

В последние три года поток женщин резко снизился. Планы родить ребенка по прилету в Америку рушатся из-за того, что на визу приходится закладывать по полгода. Указ о праве на гражданство Дональд Трамп подписал сразу после вступления в должность президента. А спустя два часа уже получил из-за него иск в федеральный суд Нью-Гэмпшира. Несколько десятков адвокатов, которые подписались под жалобой, настаивают, что закон противоречит американской конституции.

На этих основаниях у заявителей появляется возможность добиться гражданства для ребенка в судебном порядке, поясняет руководитель юридического направления GR правовой компании Yang Consult Дмитрий Ефимов: «Стороны, чьи интересы и права будет нарушать или ущемлять данный указ, имеют право заявить в суд с ходатайством о приостановке исполнения его действия в отношении конкретных лиц до момента вступления в законную силу решения по данному делу. То есть разбирательство, исходя из специфики дела, может длиться десятки лет».

По данным Центра изучения миграции Соединенных Штатов, ежегодно таким образом американцами становятся около 33 тыс. человек, их родители преимущественно из Китая, России и Нигерии. По словам Трампа, Америка — единственная в мире страна, которая дает гражданство по праву рождения. Но это далеко не так. Есть еще с десяток государств, которые предлагают свои паспорта не только рожденному у них ребенку, но и всему семейству, напоминает директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина: «В Испании, если вы родили ребенка, то он также получает гражданство, правда, не сразу, а в12 лет. Из самых популярных Аргентина, потому что предоставляет гражданство довольно быстро и родителям, и многие другие латиноамериканские страны, например, Мексика, Коста-Рика и так далее».

Тем временем во Франции аналогичный запрет на гражданство «по праву почвы» предложил министр внутренних дел Бруно Ретайо. В таком случае, как пишут местные СМИ, заявители должны будут достичь совершеннолетия, чтобы стать французами.

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Анжела Гаплевская, Владислав Викторов, Светлана Белова